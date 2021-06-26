聲夢傳奇︱和何晉樂同分　黃奕斌唱《甘心替代你》僅一分之差落敗

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-26 22:26

無綫（TVB）節目《聲夢傳奇》今晚（26/6）播出第11集，現階段「活到最後」的就只剩下林君蓮（Kaitlyn）、冼靖峰（Archie）及文凱婷（Aeren）、炎明熹（Gigi）、何晉樂（Rock）、黃奕斌（Hugo）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）8位學員，經過今晚比賽後會再淘汰一位，剩餘7位學員。今晚比賽尾聲，黃奕斌（Hugo）和何晉樂（Rock）竟然出現同分，兩個只能活一個。

事前AGA江海迦還帶她到舒文的錄音室進行特訓，改善上次咬字不清以及有懶音的問題。（《聲夢傳奇》截圖）

炎明熹（Gigi）與AGA江海迦合唱R&B歌曲《命硬》（《聲夢傳奇》截圖）

首戰炎明熹（Gigi）與AGA江海迦合唱R&B歌曲《命硬》，事前AGA江海迦還帶她到舒文的錄音室進行特訓，改善上次咬字不清以及有懶音的問題。李克勤說：「佢畀人感覺好似變咗自己歌，開頭好似有啲戰戰兢兢感覺，好彩中段以前個Gigi又返嚟。」寰亞音樂高層Viki Chan也說：「如果喺唱片公司嚟講，你後生，外形又好，把聲又靚又有性格，其實簽得㗎啦。」最後炎明熹（Gigi）得到23盞綠燈。

寰亞音樂高層Viki Chan開口話炎明熹（Gigi）已經可以簽得。（《聲夢傳奇》截圖）

何晉樂（Rock）則揀選了Gin Lee李幸倪以《天黑黑》出賽。（《聲夢傳奇》截圖）

紅隊隊長，何晉樂（Rock）則揀選了Gin Lee李幸倪以《天黑黑》出賽，Gin Lee就指覺得Rock與自己很相似，在參加歌唱比賽時一樣感到非常迷惘，Gin Lee更分享說自己因為得到林憶蓮的一句說話：「你究竟想講乜嘢？」而令她重新振作，希望今次比賽自己也能鼓勵到何晉樂，令他順利晉級。何晉樂（Rock）得到11盞綠燈。

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+ 12 + 12 + 12

Gin Lee就指覺得Rock與自己很相似，在參加歌唱比賽時一樣感到非常迷惘（《聲夢傳奇》截圖）

何晉樂（Rock）得到11盞綠燈。（《聲夢傳奇》截圖）

黃奕斌（Hugo）剛揀選了周柏豪，以鄭伊健的電影歌曲《甘心替代你》出戰。（《聲夢傳奇》截圖）

綵排時Hugo不明白歌曲的含意，柏豪就與工作人員即場演繹該電影的經典場面（《聲夢傳奇》截圖）

黃奕斌（Hugo）剛揀選了周柏豪，以鄭伊健的電影歌曲《甘心替代你》出戰。綵排時Hugo不明白歌曲的含意，柏豪就與工作人員即場演繹該電影的經典場面，林欣彤又大讚Hugo：「台風好，身形高䠷，好靚仔。」泳兒也非常認同，指黃奕斌和周柏豪對望時甚至有「情侶感覺」，不過就有評審表示黃奕斌有走音情況，最後他只得到11盞綠燈。

最後黃奕斌（Hugo）只得到11盞綠燈。（《聲夢傳奇》截圖）

姚焯菲（Chantel）則與JW王灝兒合唱，並同時挑選JW自己的歌曲《矛盾一生》出戰（《聲夢傳奇》截圖）

姚焯菲（Chantel）好Sweet。（《聲夢傳奇》截圖）

姚焯菲（Chantel）則與JW王灝兒合唱，並同時挑選JW自己的歌曲《矛盾一生》出戰，但因為Chantel忙於考試而JW又忙於拍劇，兩人也只好在拍劇的空檔時間加緊排練。Chantel：「遇到JW老師係好幸福嘅事，佢畀到我安全感。」JW在排練時坦言自己不不擅長和音，覺得壓力很大，還好馮允謙聽完她們的表演，就大讚Chantel：「You are so sweet！」相信問題不大。姚焯菲（Chantel）得到18盞綠燈。

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+ 9 + 9 + 9

好緊張。（《聲夢傳奇》截圖）

衛蘭則特別地接鍾柔美（Yumi）放學，兩人在車上爭取時間練習，並以「喵喵叫」練氣。（《聲夢傳奇》截圖）

衛蘭則特別地接鍾柔美（Yumi）放學，兩人在車上爭取時間練習，並以「喵喵叫」練氣。衛蘭也分享道，黎明及雷頌德對她非常重要，所以會集合黎明及雷頌德的教法，去訓練鍾柔美。李克勤也大讚衛蘭是一位有能力幫學員加分的導師，表示鍾柔美今次的演出《就算世界無童話》比第一輪比賽演繹《女神》大有進步。鍾柔美（Yumi）得到20盞綠燈。

李克勤也大讚衛蘭是一位有能力幫學員加分的導師。（《聲夢傳奇》截圖）

鍾柔美（Yumi）得到20盞綠燈。（《聲夢傳奇》截圖）

黃奕斌以一分之差被Foul。（《聲夢傳奇》截圖）

由於黃奕斌和何晉樂同分關係，而需要在場25位評審再次評分，最後何晉樂以13分比12分，以一分之差贏了黃奕斌，得以留在聲夢繼續比賽。

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