Fight盡｜鄭俊弘為拳賽兩星期喪減18磅︰大家千祈唔好學

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-27 19:00

無綫J2全新奧運特備節目《明星運動會前哨戰：Fight 盡》，將於周一（28日）至周五晚十一時至十一時半首播。為迎接奧運，TVB製作《明星運動會》，舉辦不同賽事讓全台藝人歌手參與，當中《明星運動會前哨戰：Fight盡》便以真人騷形式，播出各拳擊參賽者備戰決賽實況，讓觀眾親眼見證眾人有淚有汗的訓練過程，以及館內賽與各場初賽的激烈戰況。

Fred操練初期仍有少少肥。

是次賽事分男子組及女子組以分級制進行，參賽藝人及歌手有羅孝勇、李君妍、孟希璘、吳業坤、黃俊豪、何慈茵、朱斐斐、容天佑、鄭俊弘、鄒兆霆、潘梓鋒、海俊傑、謝東閔、關嘉敏、杜沚諾、吳雲甫及林慧儀。各選手分別有二至三星期時間備戰，賽事分「58公斤」、「60公斤」、「70公斤」及「78公斤」共四個組別，為了爭取進入最能增加勝算的組別，各參賽者各出奇謀瘋狂減磅，當中以鄭俊弘（Fred）的餐單和操練過程最為「地獄」，短短兩星期內極速減掉18磅，連Fred本人亦直認是逼不得已及切勿模仿。

只是過了兩個星期，Fred已經瘦了好多。

Fred表示︰「啱啱開始就一日兩餐，主要食魚或者雞胸加烚菜，頭嗰個星期都有少少調味料嘅。有時我會飲蛋白飲代替正餐，加幾湯匙麥皮同香蕉打埋一齊嚟飲。最後一個星期就再辛苦啲，每日只係食一餐！」雖然吸收能量少於常人，但Fred依然喪操增肌，十分地獄，他說：「第一個星期練拳大概每朝三小時，夜晚跑步一小時，去到最後一個星期就每日練兩次拳，再加埋跑步同跳繩。」他又指為了成功脫水，上磅前最後兩天幾乎滴水不沾，又經常浸熱水浴甩水：「兩星期落18磅係極端啲，過程都真係相當之辛苦同埋真係唔健康嘅，大家千祈唔好學。」

吳業坤狀態不錯。

而曾成功操出健碩腹肌的吳業坤（坤哥），在集訓期間獲隊友及教練大讚「有態」兼被形容為擅長反撲兼突襲的「猛獸」，看似頗有勝算。明顯一日瘦過一日的坤哥，透露備戰期間以「186飲食」減肥法，成功在2星期內減掉6公斤，「戰績」不輸Fred。本身兼具踢拳道及空手道經驗的坤哥，無論操練與甩水策略均與Fred無異，他透露除了意志力，最重要是膽量：「要訓練自己唔怕拳頭，唔怕創傷之餘仲要識得反擊，呢個係難度。我自己意志係ok嘅，因為以前練過腹肌。」他又解釋拼搏原因，是想看看舞台上與擂台上的吳業坤會有甚麼不一樣。

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