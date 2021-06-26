歐陽妮妮自爆法國留學時遭欺凌　「在地上擦尿」沒朋友只能躲廁所

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-26 18:15

台灣女星歐陽妮妮15歲的時候，曾赴法國當交換學生，許多人羨慕她有在國外生活、求學的經驗，她卻坦言不是每件事都那麼美好，像是那個時候一度胖到64公斤，住在寄宿家庭時，還曾面臨被欺負的處境。

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歐陽妮妮在Instagram問答中回答粉絲提問，粉絲想知道在留學時，有沒有印象深刻的事，她進而分享當時不為人知的故事，像是那個時候的她胖到64公斤，初期因為交不到朋友，下課都躲在廁所裡，又比如在寄宿家庭中，只要洗澡超過5分鐘就會被催，甚至寄宿家庭的兒子尿尿在地上，她都得去擦。

不僅如此，歐陽妮妮透露當時曾腸胃炎吐到不行，卻被寄宿家庭的家長罵麻煩，不願意帶她去就醫，稱在法國生病都是自己好，這些不那麼美好的經歷讓她留下深刻印象，不過她也說幸好自己個性樂觀，在學校被孤立的狀況靠著主動交流，漸漸改善，寄宿家庭也更換了，對法國還是有很美好的回憶。

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