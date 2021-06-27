林作遭網民鬧爆借「佛祖」Kirsten上位　自認無恥：係講事實啫！

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-06-27 21:35

林作早前冒認為有「佛祖」和「東涌羅浩楷」之稱的落選港姐Kirsten（利愛安）的提名人，並揚言要眾籌100萬贊助她入決賽。Kirsten受訪時表明反對林作眾籌之舉。林作近日上載與Kirsten合照，表示兩人已和解。

林作及鍾培生今日（27日）拍攝遊戲節目。（梁碧玲 攝）

他今日（27日）出席拍攝遊戲節目，續指與Kirsten已成為朋友，「講咗啲對佢嘅睇法，佢都好受落嘅，佢好感激有個人幫下手，都幾開心。」Kirsten反對林作以她名義眾籌，林作則表示Kirsten只是怕他呃錢，「佢而家知道呢啲係幽默。」又透露兩人有意之後合作拍攝約會廣告。

林作自認無恥。（梁碧玲 攝）

至於有網民鬧爆他借Kirsten上位無恥，他直認不諱，「我係無恥呀！係講事實啫！同佢講我係男人一樣呀！但我無敵呀嘛！最後都好多網民鍾意我。」又表示有興趣繼續抽港姐水，但不肯定無綫（TVB）會否繼續邀請他出席港姐決賽，「之前去睇港姐，搞咗啲風雨，佢好似唔係好鍾意我。」他又爆Kirsten哥哥有意追求裕美，「好好笑，佢問美美係咪單身，件事幾好笑，我有慫恿佢兩個出去約吓會。」

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