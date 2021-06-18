風頭人物 | 「佛祖」Kirsten唔識林作：唔應該借我名敲詐他人錢財

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-06-18 17:21

每屆《香港小姐競選》（Miss Hong Kong Pageant）總有不少話題佳麗，而今屆惹起熱議的佳麗之一，必數是被網民封為「東涌羅浩楷」、散發祥和「佛祖」氣質、現年22歲的Kristen。實際上，Kirsten真名為「利愛安」，林作冒認為她的提名人之後，更將她改名為「霍韻璇」，惹起天大誤會。 Kirsten真人開朗活潑，不介意網民為她冠以各種花名，提到當日一句「我來自東涌」的搞笑回答時，她自己也忍不住害羞地笑起來，並笑言不介意網民評論，「我好開心為大家帶嚟歡笑。」 攝影錄製：葉志明 剪片：鄭偉賢

Kirsten是首輪大熱佳麗，可惜最後無緣晉身複賽。（葉志明 攝）

Kirsten真名並非「霍韻璇」：我中文名係利愛安

Kirsten訪問當日穿上緊身吊帶背心、小短裙，洋溢青春氣息，予人柔和純潔之感，的確有種「佛祖」的祥和氣質。Kirsten仍然與哥哥結伴而來，兩兄妹會共用飲管飲同一杯果汁，不時相視而笑，關係親密融洽。

她一開始就強調自己中文名並非是「霍韻璇」，「我中文名係利愛安。」她指或許當網民提起她時，就聯想起另一位由林作母親提名的參賽者霍穎璇（Bronte），才造成這個誇張的誤會，但這也是讓別人重新認識Kirsten的好開始。

Kirsten澄清自己中文名為利愛安，並非林作所指的「霍韻璇」。（葉志明 攝）

中菲西混血兒 土生土長香港人

22歲的Kirsten現為學生，在菲律賓讀大學，主修音樂與商業管理，父母是中國、西班牙、菲律賓混血兒。而Kristen是土生土長香港人，在屯門醫院出世，小學是油麻地街坊會學校，並於港青基信書院讀中學。班上同學多半是外國人，學校亦以英文教學為主，故她不諳中文，只懂說廣東話的「你好」。

Kirsten參選港姐，哥哥陪同前往首輪面試。（資料圖片）

選美是童年夢想

她透露，從小就夢想參加選美比賽，疫情肆虐之下她滯留在港，像大部分學生一樣透過視像上堂。適逢暑假，TVB舉辦新一屆《香港小姐競選》，在家人和朋友的鼓勵下，她膽粗粗地報名參選，希望一圓童年夢想。她記得面試期間，曾志偉對她豎起手指公為她打氣。

Kirsten入選首輪面試後旋即成為大熱，憑豐滿身形及祥和氣質，被冠以「佛祖」之稱；又與資深演員羅浩楷長得有幾分相似，記者問道「你來自哪裡」，她坦言告知：「我來自東涌」，再被改名為「東涌羅浩楷」。

Kirsten不介意別人稱呼她為「佛祖」、「東涌羅浩楷」。（葉志明 攝）

不介懷被改花名「佛祖」「東涌羅浩楷」：好開心話我似佢哋

被冠上花名，Kirsten不但不沮喪，反而很高興別人稱她為「佛祖」，「我好開心其他人叫我佛祖，因為佛祖個樣好祥和，其他人覺得我生得好祥和，我都好開心。」

她又十分欣賞羅浩楷，「我都好開心人哋話我似佢，因為佢係香港好出名嘅演員，而且佢可以飾演好多角色。」她透露自己曾上網搜尋過羅浩楷的資料，得悉近年他患上椎間盤突出，她祝福羅浩楷可以盡快康復。

Kristen大方接受批評。（葉志明 攝）

大方接受批評：佢哋見到我真人就唔會咁諗

至於談及入選首輪面試當日誤解了記者問題，一時惹起熱話，她一笑置之，「我好開心為大家帶來歡樂。」雖然樂觀積極，但選美無可避免會遭受劣評。有人認為Kristen外表身形比其他佳麗輸蝕，甚至質疑為何Kirsten能夠入選，Kirsten大方接受批評，「呢件事冇困擾到我，因為每個人都有獨有方式展現佢哋嘅美麗。我諗如果佢哋見到我真人，就會見到真正嘅我，就唔會作出呢啲評論。」

22歲的Kirsten未拍過拖，一直等待有緣人來到。（葉志明 攝）

哥哥Lenar（利林恩）陪伴Kirsten參賽，因其壯碩身形、濃密鬍子，站在Kirsten身旁就似《西遊記》護送唐僧取西經的「沙僧」，他同意妹妹所言，並承認就香港人標準而言他算比較胖，但他喜歡現在的自己，「如果我比較瘦，佢哋就唔會留意我。」面對攻擊，他只是淡淡地說：「叫佢哋照吓塊鏡先。」

Kirsten這幾年變化甚大：

+ 19 + 19 + 19

澄清提名人是哥哥 反對林作眾籌贊助入決賽

談及林作自稱提名Kirsten參選，Kirsten否認林作是提名人，並澄清她是由哥哥提名參選港姐，又直言不認識林作。她感謝林作支持她，但反對林作眾籌100萬，以贊助TVB的形式幫助她進入決賽，「我認為佢唔應該借用我個名去敲詐他人錢財。我唔係要錢，我希望有真正嘅粉絲，而唔係贊助我入決賽嘅人。我覺得佢咁做有啲無禮，而且違反我原則。」

林作並非是Kirsten提名人。（林作IG）

Kirsten有原則有態度，但完成整場訪問後，記者對她留下的最大感覺是她為人善良正直。她有種原始的真誠質樸，或許不只是外貌令她似「佛祖」，而是她從心而發的平和，令靠近她的人都感到溫暖非常。

Kirsten散發祥和純潔之感，其實都算少有。（葉志明 攝）

Kirsten在南豐紗廠有名的打卡點蹦蹦跳跳地拍照，擺出心心手勢、笑得燦爛，與一般平凡少女無異。沿途有不少人認出Kristen，紛紛舉機想與她合照。Lenar笑指，未試過有這麼多人想與Kirsten拍照，一嘗做名人的感覺也是挺不錯的。然而看着Kirsten單純可愛的姿態，或許讓她先保持現在的自己，延遲進入五光十色的娛樂圈，也未嘗不是一件好事。

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