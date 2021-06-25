尋找家香情 | Gin Lee初抵港語言不通自責爆喊　肚痛唔敢Call白車

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-06-25 01:15

由Patrick Sir（林溥來）主持的無綫（TVB）新節目《尋找家香情》，一連五集找來五位移居香港的異鄉人，了解他們如何在港落地生根、一展抱負的過程。即將於本星期日（27日）10點半播出的一集便邀來了馬來西亞女歌手李幸倪（Gin Lee）及其好友郭偉亮（Eric Kwok）作嘉賓。

《尋找家香情》由林溥來（Patrick sir）主持，嘉賓為Gin Lee和Eric Kwok。（劉智源 攝）

Eric Kwok讚《聲夢傳奇》炎明熹姚焯菲才華橫溢：佢哋係食呢行飯

Gin Lee拍《聲夢傳奇》喊到停唔到：好似做父母咁湊小朋友

Gin Lee於2010年來港參加《超級巨星》踢館，因其表演迴響甚大而獲娛樂公司賞識，最終簽約留港發展。初期她面對的最大挑戰是廣東話，她坦言曾經因不諳廣東話而自責爆喊，生病在家更不敢打電話召救護車。

Eric Kwok稱讚炎明熹姚焯菲才華橫溢。（劉智源 攝）

「試過好多次會融入唔到人群中。喺活動嗰陣，咁香港人講嘢好快，主持一輪嘴講完，我企喺台上面，又唔好意思叫人哋講多一次。跟住返到屋企就大喊，自責『點解我咁蠢唔識』，再將感受寫喺日記上面。（另外）有一次喺屋企病，唔敢Call白車，因為我唔識講廣東話。」Gin Lee笑言當時病重，未有想起能夠用英文與救護員對話。

Gin Lee迫自己學廣東話，連Eric Kwok都大讚「勁揪」。（劉智源 攝）

其後Gin Lee發憤圖強，強迫自己「朝10晚12」睇電視學廣東話，短短三個月已經可以接受訪問，身為Gin Lee首位唱片監製的Eric Kwok都大讚「勁揪」。

「錄第一首歌嗰陣冇太大問題，但隔一、兩個月錄第二首歌嗰陣，我就諗：『係你嚟㗎？』好震撼。如果初期係40，嗰陣係80，之後100分。作為監製，呢個係一個幾高嘅數字，係高過好多廣東歌手。」又直言最欣賞Gin Lee有信念及善良。

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