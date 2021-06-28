甘比IG宣布69歲劉鑾雄接種復必泰疫苗：一同為抗疫出一分力

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-06-28 17:35

甘比在她的IG上，post出老公劉鑾雄打針的相片，寫上：「雖然今日天文台早上發出黑色暴雨警告信號，但感恩中午前天氣好轉，令華人置業集團疫苗接種日順利如期舉行。劉鑾雄先生、我的家人、集團同事、以及集團相關物業租戶的員工均成功接種了首劑「復必泰」疫苗，一同為抗疫出一分力。在此我想特別多謝專程到場打氣的香港公務員事務局局長聶德權先生，以及提供外展接種服務的天下仁心醫療集團。」甘比更表示「#我自己一早打咗啦」。

情況就係咁。（IG@kimbeechan_official）

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受疫情拖累，接二連三有大企業宣佈裁員。華人置業集團昨日於尖沙咀舉辦招聘日，提供約600個全職及兼職空缺，集團行政總裁陳凱韻（甘比）更大手筆向每名出席者送贈現金3,000元，合共送出約450萬元。是次招聘日吸引逾1,500名求職者參與，除了因為配合自身業務發展需要，更重要是希望幫助當下受到疫情影響的香港市民。很多求職者除履歷表外，更提交精心製作的自薦計劃書。甘比細閱所有計劃書之後，相約了表現最突出的 10 名求職者在招聘日進行面試，並向他們傳授工作訣竅。甘比表示：「集團招聘日的踴躍情況，反映本地勞動市場仍然受到疫情衝擊，很多市民都求職心切。我們除了希望承擔企業責任，為社會出一分力之外，更希望這個招聘會可以促使本地不同企業一起增聘人手，支持經濟復甦。我們亦承諾如有需要，將再次舉辦同類型活動。」

集團行政總裁陳凱韻（甘比）親自到招聘會現場。

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