「蛇精男」劉梓晨戰勝肺炎後重新出發　零P圖真面目曝光變正常人

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-29 19:00

內地網紅蛇精男（劉梓晨）靠着整容外表的話題火速走紅，其超V尖臉﹑尖下巴及不合比例的大眼睛已經是他的鮮明特色。然而在1月份感染新冠肺炎之後，他就甚少更新微博，而經歷了這一場疾病後，他似乎對人生有了好多體悟心態改變了許多，日前在微博上貼多張自拍照，竟然是零灑鏡原圖公開，真面目曝光後讓不少網友大讚樣子正常好看多了，掀起網上熱議。

蛇精男的超V尖臉﹑尖下巴是他的鮮明特色。（劉梓晨微博圖片）

過去蛇精男上貼的照片都是經過濾鏡修飾好的，一雙超大眼睛﹑超V尖臉﹑尖下巴同非常纖瘦的身材，整體上看上去就是不符合正常人的比例。但自新冠肺炎康復同歷經親人的離世後，他似乎在這一段時間心態上多了一些領悟，近日竟然連post多張真面目的自拍照示人，在零修圖下他的超V尖臉變得正常好多，而且眼睛的比例亦不突兀，身材亦比從前長胖了些少，整個人顯得自然沒有過多的修飾感，他留言道：「用前置懟臉拍真的是魔，請原諒我直接發原圖出來嚇你們，我真的不是有意的，因為我真的懶得調色了，原諒我啦！」不少網友見到之後都表示他整個人變得正常許多，容貌亦好看了許多，更用「帥氣」來形容他，還指他有吳亦凡的味道。

沒有修圖的蛇精男正常許多。（劉梓晨微博圖片）