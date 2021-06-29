新相親大會6 | 三位優秀女生未能牽手成功　佘詩曼勸男生勇敢追愛

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-29 17:45

佘詩曼最近在內地綜藝節目《新相親大會6》擔任明星助力官，同觀察室的6位男嘉賓坐在一起，看大家對來參加「相親」的3位女嘉賓的反應。

6位男嘉賓的家屬坐在外面，與3位女嘉賓交流，男嘉賓本人可通過連麥的方式同女嘉賓交流，而女嘉賓看不到觀察室內的6位男嘉賓。（視頻截圖）

當晚的三位女嘉賓都沒有選擇牽手，主持人孟非也說以前從來未出現過這樣的情況，問阿佘覺得是什麼原因，她表示：「今天的女生可能太優秀了，就是都不適合嘛。」隨即阿佘逐一分析觀察室中的男生們對三位女生的印象，好似第一位女生一出場時，裏面的男生全部都很喜歡，大讚「好可愛」，但一聽到32歲時，突然就沒有興趣：「我就覺得對女生來說有一點不公平這個。」而第二位女生，阿佘指太有個性了：「可能男生都喜歡溫柔的那一種。」第三位女生則太有性格，自己的想法太強：「她年紀又很小，在意自己的感覺比較重一點我覺得。」

當中，有一位男嘉賓提及「事業、家人、友情、愛情排名」的問題，阿佘認為這完全無必要：「都是很重要的人，如果你愛的人，我覺得不應該分彼此吧，我覺得也是全部都愛，都是我的愛人。」

阿佘很理性。（微博@佘詩曼工作室）

對於當晚節目出現這樣的情況，阿佘也頗有感觸，事後她在微博寫出自己的感受，鼓勵男生用該追愛：「我覺得男生們不要因為某一個點而退縮，不妨試試主動出擊、深入了解，那時勇敢的你會發現原來當初糾結的那一點可能在感情中會微不足道或者『真香（指一個人下定決心不去或去做一件事情，最後的行為卻截然相反）』。也希望每個女孩都能遵從本心，不用嫁給流言，不用嫁給將就，勇敢去愛對的人吧！」

作為全程觀察的一員，阿佘對於當晚的節目頗有感觸。（微博截圖）