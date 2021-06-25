《中國新說唱》改版《少年說唱企劃》大換血　吳亦凡5年來首缺席

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-25 21:51

內地綜藝節目《中國新說唱》由2017年《中國有嘻哈》（原名）開始，至今已迎來第五季，而今年將全面改版，以《少年說唱企劃》為名，旨意發掘18至24歲的新人Rapper。

除了名字之外，改變最大的就是導師的title與陣容。總導演車澈今次似乎要走向幕前，擔任主理人，新加入李榮浩以及選秀出道的周震南，分別任音樂總監與培訓督導，而MC Hotdog再度回歸，成為文化總監，五季元老潘瑋柏擔任A&R市場總監。

這五人是BOSS團，並非導師。（網絡圖片）

然而，以上這五位都不是導師，真正的導師團是曾經參加過節目的師兄師姐，包括《中國有嘻哈》總冠軍GAI周延、全國四強VAVA、全國六強TizzyT謝銳韜；《中國新說唱》第一季全國六強王以太以及第二季季軍大傻。而VAVA是今季唯一女導師。

說唱導師都是專業Rapper。（網絡圖片）

除此之外，還有一個名為「成長體驗官」的職務，由TFBOYS的師弟、時代少年團成員嚴浩翔擔任。

令人意外的是，連續四季參加節目的吳亦凡（Kris）今次缺席，不過這似乎並未成為話題，更多的是集中在質疑節目抄襲的問題上。

元老之一的吳亦凡今年不再參加節目。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

大部分網友認為，這樣的改版同韓國節目《高等Rapper》相似，連宣傳海報的佈局同顏色都大同小異，只不過韓國的參賽者是高中生，加之原本的《中國新說唱》也被指抄襲韓國節目《SHOW ME THE MONEY》，同樣也是由海報風格到內容製作，兩者都非常接近，因此引起大家不滿：「太不要臉了吧，主題色都一樣，生怕別人不知道你抄襲」、「這不就是改了下年齡嗎」、「再怎麼改名，也改不了抄襲的事實」等，但也有嚴浩翔的粉絲表示期待。