慾罷不能｜健身教練長期性慾高漲　稱下體脹痛需發洩犯規被罰扣錢

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-07-01 17:10

Netflix人氣真人騷《慾罷不能》（Too Hot To Handle）第二季已經火辣回歸，頭4集於6月23日上架，短短數天已登上全球排行榜首三位。由於10位饑渴的參賽者事前不知道自己正參與《慾罷不能》，故這趟「禁慾之旅」比起第一季難度更高，當中有參賽者不足半日就忍不住咀嘴累街坊罰錢，亦有人多次犯規成為渣男！

第二季即將於6月23日上架，不過只會播4集，其餘6集就會在6月30日播出。（Netflix）

玩法跟上季一樣，今次節目邀請了10位飢渴俊男美女，去到英屬特克斯與凱科斯群島（Turks and Caicos Islands）度假村參與「禁慾之旅」。所有人在一個月內都不准發生任何形式的性行為，就連接吻或自行解決都禁止，成功過關的話就能奪得10萬美元的獎金（約77萬港元）。如果參賽者在互相了解的活動期間破戒，獎金就會按親密程度扣減。第二季10位參賽者比首季更饑渴，犯規次數亦翻倍。

慾罷不能｜饑渴參賽者比首季更狂野 5大美女誘惑肌男：要食咗佢

24歲的Cam在介紹片段中透露自己是一位健身教練兼模特兒，在交歡的過程喜歡Cosplay。自言過往是個宅男的他表示，靠健身和改變衣著來增加自信，在節目現身時立即引起女參賽者尖叫，更憑招牌笑容令女神Emily主動上前交談。Cam與Emily火速配成一對，在第一晚人工智能助理主持Lana揭開真相時，眾人瀕臨崩潰邊緣，不過兩人懶理罰錢，於翌日咀嘴。

由於Cam和Emily每日分每秒都處於情慾高漲，幾乎每晚睡覺都出事。Lana為了希望兩人不被情慾蒙蔽眼睛和內心，特別安排了挑戰給他們，可惜兩人完全忽視犯規帶來的後果，繼續累街坊罰錢，更一度令Marvin及Chase嬲爆。

不過最誇張的是Cam在節目中聲稱自己因數天沒有發生性行為，而導致下體腫痛。及後找兩位好兄弟Nathan和Peter入浴室開「緊急會議」，並表示需要急切自行解決來「舒緩痛楚」，提議著兩人為他在浴室外把風。當Lana宣佈Cam再次犯規後，眾人大鬧他行為自私及愚蠢，亦有觀眾指他根本就是節目首季參賽者渣男Harry的翻版。

點擊下圖看Cam和Emily的性感照：

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