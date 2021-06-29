「張學丘」唱「屯馬開通真的很興奮」　聲音極似張學友令網民崩潰

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-06-29 18:50

「屯馬開通真的很興奮」在這幾天不停出現於社交網站，事源港鐵的屯馬線日前正式開通，不少鐵路迷都爭先恐後去乘搭首班車，其中一位十歲的羅先生接受TVB新聞時，唱出一句「屯馬～開通～真的很～興奮」來表示自己的心情，立即登上各大討論區和新聞，成為熱話。

「屯馬～開通～真的很興奮～」。（截圖）

「屯馬～開通～真的很～興奮」在網絡上已經被改成一首完整的「綠袖子」歌曲，不少人爭相獻唱，其中KOL「張學丘」更以極似張學友的歌聲唱完這首歌曲，他更用上了當時張學友的演唱會片後，彷彿就是學友在1987年已經唱出了「屯馬～開通～真的很～興奮」這首歌曲，不少人感到震驚，除了後製連口形都夾得到，「張學丘」的聲線更真的非常像張學友。

做埋後製好有心機。（截圖）

其實「張學丘」的真正身份是港台2台的DJ「波盛」，他現在與彬臣（駱胤鳴的哈士彬）主持音樂節目《騷動音樂》，也曾於ViuTV參演節目《+886MM》、《雙商》和《初戀還未來？》，想不到原來他的聲音極似張學友，絕對又是一個非常強大的技能。

波盛（圖右）與彬臣（圖中）現主持音樂節目《騷動音樂》。（IG@ballshing）

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