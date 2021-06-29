寶寶大過天｜岑麗香生完B依然勁少女　激讚老公甜到漏︰好感動！

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-29 21:45

岑麗香（香香）於周二（29日）出席《寶寶大過天》宣傳活動，於5月誕下細仔「JuJu」的香香已經極速修身成功，身形窈窕手幼腳幼。劇中的香香有一個女兒，現實中她就有兩個囝囝，她覺得兒子有兒子的好，又笑言︰「冇人同我爭我老公！哈哈！最緊要健康就OK。（會唔會想追多個女？）而家細嗰個只係得兩個月，所以我覺得我要搞掂到兩個我先至再考慮，睇實安排！」

劇中的香香在一開頭對囡囡有「分離焦慮症」，送女兒上學時又想哭，她表示︰「所以喺現實生活，我叫我老公送佢，因為我知道我一定會喊。」（梁碧玲攝）

身為兩子之母的香香再看當時拍的這套劇集別有一番感受，她覺得每個媽媽都會有一種「Mom Guilt」，對自己有很高的要求，「覺得永遠自己都可以做得好啲，喺呢套戲都教我哋做一個parent唔係一生咗小朋友就識，係其實每步佢成長緊你自己都成長緊嘅，我要提返自己呢樣嘢。」

香香生完小朋友好像沒生過一樣fit！（梁碧玲攝）

教小朋友是一個學問，香香也承認跟老公「強強」意見不合的時候，但她覺得這也是一種妥協，需要大家花時間去討論，不過她也不忘稱讚另一半︰「我覺得我個partner就抵讚嘅，佢都好包容，譬如我拍劇嗰時，我老公就會應承我（佢話）『放心，我日日會自己幫佢（BB）沖涼同埋bedtime story』，我又覺得好感動，因為一個partner肯幫你嘅時候，互相幫助都好重要。」香香又大爆大仔Jacob有呷弟弟醋，她說︰「因為之前佢係only one啊嘛，佢係大爺啊嘛，咁而家有個更細嘅，佢開頭唔係好明，覺得『呢條友邊個嚟㗎？』我哋不停話『呢個係你細佬，你係哥哥』，咁佢開始接受。」

已經是兩子之母的香香，事業家庭兩邊兼顧。（IG@heungheungeliza）

飾演「港媽」的香香在演繹劇中的角色時，表情同動作都相對比較誇張，七情上面，一時提高音調大叫，一時又情緒低落爆喊，有網民認為香香的演技太過浮誇，甚至狠批整部劇「得個嘈字」，香香指自己是照劇本演，當時也有思考過到底用不用這樣誇張的演，但當自己現在親身經歷過時，終於體會到角色複雜的感情，她最後笑說︰「如果大家覺得我把聲太尖，辛苦晒你啦，多謝你忍！哈哈！」

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