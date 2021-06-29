龔慈恩細仔被封翻版金秀賢　阿媽爆囝囝未知已出名︰佢未係太清楚

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-29 22:45

龔慈恩於周二（29日）出席《寶寶大過天》宣傳活動，劇中龔慈恩跟「親家」商天娥互相看不過眼，上演一幕幕大鬥法，龔慈恩表示兩個角色都是因為出於對子女和孫女的愛護，而產生的妒忌心，不過她劇透了一點點，「我哋有好多事發生咗之後，變成咗一對好特別嘅朋友。」龔慈恩在劇中是一位「虎媽」，對女兒岑麗香和外孫女的要求很高，害得她見到朋友都要解釋自己不是好像劇中一樣「惡死」，真實的她說話「細細聲」，也沒有角色的固執性格。

龔慈恩笑言要向朋友澄清自己不是像劇中一樣「惡死」。（梁碧玲攝）

龔慈恩的大女林愷鈴（Ashley）外表漂亮，又有氣質，有着「最美星二代」的美譽，而其實細仔林卓毅（Addison）也有高大帥氣的外表，早前龔慈恩在IG貼出Addison的照片，恭喜兒子高中畢業， 17歲的Addison長得非常高大有型，勁有星味，且畢業於加拿大的貴族寄宿私立學校，因而令他成為傳媒爭相報導的對象，更封他為「翻版金秀賢」。龔慈恩回應說︰「多謝大家鍾意佢，佢只係個細路仔嚟，佢都未係太清楚成件事係點樣。（佢知唔知被標籤為「星二代」呢啲？）我諗佢都唔係太明嘅，因為佢未必會太留意娛樂新聞，你問佢籃球嘅嘢，佢可能清楚好多。」

Ashley跟媽咪一樣美麗！（IG@kung_mimi）

龔慈恩表示Addison剛讀完高中，準備升大學，現在有些大學offer，但仍在考慮中。被問到Addison會否想好像家姐Ashley一樣入行做藝人，龔慈恩說︰「我諗呢樣嘢暫時未喺佢個腦裏面，佢而家仲係真係一個17歲嘅細路仔，佢腦裏面淨係讀書、打波，我諗呢兩樣嘢對於佢嚟講重要好多囉！（佢有冇拍拖？）都未，都未，係一個陽光又比較細個啲嘅男仔，之後會發生啲咩事，會喺邊度讀書，而家都係一個比較特別啲（疫情）嘅時間睇吓佢會點發展。」

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