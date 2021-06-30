妻子的浪漫旅行5 | 最憎林峯講「你放心」　張馨月：肯定不會早回

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-30 20:45

內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》再次迎來夫妻合體旅行，張馨月向林峯索要海上「尾波之吻」，即女方站在船尾，男方通過衝浪一步步靠近，然後kiss。為了完成太太的心願，林峯自然全力以赴嘗試，但三次都未能成功，更搞到下巴受傷，非常搏命。

內地演員杜江同霍思燕曾曬出尾波之吻，難度非常大。（視頻截圖）

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上一集中，四對夫妻面對「你覺得妻子下輩子還會嫁給你嗎」時，節目組安排妻子們都選擇同丈夫相反的答案，而今集中，大家認真回答起這個問題時，都認定對方下輩子。林峯表示：「其實下輩子我還挺願意我們兩個人男女身份調換，讓我們去互相感受一下。因為我覺得做女人挺辛苦的，如果是互換角色，再去感受對方，這輩子為對方付出過的也挺好。」這時張馨月回應道：「我就一句話吧，我下輩子不改名字。」想不到立即被網友踢爆：「名字中文名和英文名這輩子不是改過一次了嘛？付出到底多大啊，搞得這麼藍色生死戀。」據悉，遭在林峯宣布同張馨月結婚時，網友就已經將她起底，有指她原名張夢瑤，英文名Ada，後來改名張馨月，英文名也改作了Carina，因此又遭到大家嘲諷。

早前在棚內錄製時，林峯見秦海璐老公王新軍對妻子非常體貼，無微不至，當時更表示自己要「軍哥化」，向對方學習。所以今次合體旅行，大家就問張馨月，林峯現在又什麼改變？思考片刻後，張馨月回答：「有。他之前就是很懶得自己剪指甲，都是我幫他剪，然後後面他開始學著自己剪指甲。」這個「改變」一出，引得眾人哄堂大笑，蔣勤勤同秦海璐先後揶揄道：「獨立剪指甲」、「你好大進步啊林先生」，連張翰也忍不住笑言：「終於長大成人了」等，震撼全場。

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晚餐期間，夫妻們再度一起玩遊戲，要求妻子寫出一個最不喜歡聽到老公曾經說過或者做過的事，丈夫需根據提示在10次機會內猜出這件事。輪到林峯時，張馨月寫了三個字「你放心」，提示對方是他的口頭禪，結果林峯脫口而出「洗澡」，令在座的嘉賓們都非常驚訝，在陳建斌提示三個字之後，他繼續猜：「不洗澡」。在多次提示之後，林峯最終都未能猜中答案，張馨月解釋之所以不喜歡這三個字，是因為有時林峯同朋友聚餐或者飲酒，就會跟她這樣說：「我就知道完了，這肯定不會早回來。」

林峯完全猜不到這三個字。（視頻截圖）

不難看出，張馨月似乎是渴望偶像劇般的愛情，希望充滿浪漫，同時也非常遷就另一半。無論林峯想要玩刺激的水上活動，抑或不時去同朋友聚會，即使自己內心深處不願意，但也順從對方的心意。