大叔的愛｜網民勁冧「順毛Edan」　引小儀示愛︰都話呢個bb頭得啦

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-07-01 17:45

ViuTV劇集《大叔的愛》播出以來大受歡迎，除了一班「鏡粉」乖乖收看外，也吸引了不少觀眾支持。周三（30日）播出的一集結尾，阿田（Edan飾）在天橋找到阿牧（Anson Lo飾），二人對質，爆出心底話。阿田最終向對方講出一句︰「我淨係知我需要你」，阿牧最後表示︰「我哋做唔返朋友」、「你真係好X街」，講完之後，竟然主動輕吻阿田的額頭，看得一班「神徒（Anson Lo粉絲名）」和「爵屎（Edan粉絲名）」心心眼！而ViuTV在社交平台上載了重溫，引起網民瘋狂討論，有粉絲表示該幕「順毛」的Edan勁cute cute，連「星級觀眾」小儀都讚！

阿牧輕吻阿田的額頭。（電視截圖）

事關劇情交代到阿田是洗完澡衝出去找阿牧，所以有別於平日set好頭的chok爆look，Edan的髮型真的似是剛洗完頭一樣「塌」，逼真得很。而這樣的Edan更引起粉絲的喜愛，紛紛留言︰「勁鍾意順毛安」、「好可愛！」而一向「勁冧」Edan的小儀，也有出IG story，貼了這一幕的電視截圖，寫道︰「我都話呢個bb頭得㗎啦！」看來小儀也很喜歡這樣的阿田！

小儀都出po講Edan！（IG@kittyyuen）

小儀經常自稱自己是「正印」。（IG@kittyyuen）

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