晚吹｜剖析人類變喪屍機率　陳欣妍試食「磚頭」求生工具包讚好味

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-30 20:15

ViuTV節目《晚吹 - 就係唔科學》由麻利、陳欣妍（Shirley）、余逸思（Yoshi）和朱晉傑（CK）主持，以討論「科學都解釋唔到」的事為主題，包括一些超自然力量。最新一集請來了法醫人類學家Winsome上節目大講人類起源，當中涉及大家非常好奇的「喪屍」話題，眾主持親自品嚐「喪屍求生工具包」的食物。

專家Winsome表示美國CDC出過「喪屍Survival Kit」和相關書籍。（電視截圖）

CK問Winsome人類究竟有沒有可能變成喪屍，Winsome表示人類暫時未有這個危險，不過就的確有病毒比較接近，而在自然界，有些動物會變成「喪屍」，例如有動物會被真菌或昆蟲入侵，就受到控制牠的蟲而限制着求生。「亦都幾肯定未必會有喪屍病毒，但喺現有已知嘅病入面，最似我哋理解嘅喪屍，我哋會話係狂犬病，即係瘋狗症。」Winsome說。狂犬病的病毒如果進入人體，會有兩種現象，第一種是患者的心肺功能會慢慢衰竭，然後死亡。第二種就真的可能會有類似喪屍的行為，患者會怕水、怕光、怕外出，會不停想作勢咬人。

工具包裏面有5包飲用水和食物等，Shirley試食工具包裏面的食物。（電視截圖）

原來因應有「喪屍熱潮」，美國疾病控制及預防中心（CDC）更曾出過防災海報，呼籲大家小心。節目組購買了一個「喪屍求生工具包（三日）」，內裏有食物、水、照明、保暖、急救用品等等。Yoshi即場試飲當中聲稱有五年存放期限的緊急飲用水，她一飲完就臉容扭曲，大呼︰「嘩！膠水嚟！（唔好飲嘅水？）飲得嘅，但係佢有浸膠味，化學物質嘅味，我唔知係咪因為個包裝。」另外，工具包的食物，主持們摸上手是硬如磚頭的物品。當Shirley拆開包裝時，大家都「嘩」一聲，因為看上去的確如磚塊一樣，Shirley試味後就話似是健物的蛋白粉味，Yoshi試完更狂話好味，指似食曲奇餅一樣，麻利都忍不住問︰「你平時食開啲咩㗎？」但Yoshi繼續咬，看來她真的覺得美味。

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同場加映，主持Shirley的靚相︰