Britney Spears赴夏威夷散心被偷拍　遭狗仔隊惡意改圖變豬扒身形

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-02 23:30

Britney Spears上週透過視訊出席聽證會，控訴父親Jamie Spears透過監管法規限制她不能再婚，強制她裝子宮內避孕器，希望解除父親監管，引起軒然大波，隨後她與男友前往夏威夷散心，只是人紅是非多，她一到當地就吸引狗仔偷拍，氣得她直罵「Fxxk You」。

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Britney Spears在影片中引用Lily Allen經典歌曲〈Fxck You〉，曬出自己戴口罩、穿紅色比堅尼的照片走在沙灘上，向狗仔憤怒喊話，「這是我的身體，不要再亂搞，胡亂修圖我的照片」

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並說無論是狗仔或是粉絲，都會不斷向前想跟她搭話，完全不搭理她是否正在忙碌，或是享受個人時光，讓她氣得直說「沒禮貌」，「實在很難到處走走，有一群傻子持續出現然後再旁拍我的照片」，並說常看到狗仔隊一直亂修圖，讓她不堪其擾，「這些狗仔隊，我要誠摯地跟你們說，去你的，你們給我滾開」。

Britney自拍影片反擊偷拍狗仔隊。（IG@britneyspears）

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