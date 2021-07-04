8部必睇七月開播陸劇：對你的愛很美、啟航當風起時、夢醒長安…

撰文： 陸劇星球 最後更新日期： 2021-07-04 00:30

每年暑假都是各家平台的一級戰場，2021年七月又將有哪些內地劇作即將出擊呢？生活勵志類題材再度崛起，白宇領軍的《喬家的兒女》、吳磊、侯明昊搶當電商先驅的《啟航當風起時》、周雨彤北漂歷程的《我在他鄉挺好的》，還有戲骨張嘉益、沙溢實力搭檔的《對你的愛很美》，究竟誰能制霸整個七月呢？讓我們一同瞧瞧這些優質好片的介紹吧！

👇👇👇喬家的兒女、我在他鄉挺好的、喵請許願…點圖看8部七月開播陸劇👇👇👇

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1.《喵請許願》

★開播平臺：台灣愛奇藝

★開播時間：2021.07.08（暫定）

★主演卡司：任宥綸 、葛鑫怡 、陳昊藍、王天宇

「戀戀劇場」第三部曲，奇幻甜寵劇《喵請許願》，社恐青年池炎（任宥綸/飾）好心救下一隻貓，卻沒想到竟為自己招來一場奇異之旅，喵喵少女小休（葛鑫怡/飾）幻化報恩，真人版「貓的報恩」即將登場。分別在古裝劇《浮世雙嬌傳》、《靈域》有亮眼表現的任宥綸和葛鑫怡，這次將要攜手挑戰時裝之作，首次合作的他們將擦出怎樣的火花，值得拭目以待！

2.《喬家的兒女》

★開播平臺：騰訊視頻、浙江衛視、江蘇衛視

★開播時間：2021.07.22（暫定）

★主演卡司：白宇、宋祖兒、毛曉彤、張晚意、周翊然、劉鈞、李佳航、朱珠

都市成長劇《喬家的兒女》改編自未夕同名小說，故事以三十年代的社會變遷為背景，講述喬家五個孩子在成長道路上的崎嶇與努力，艱苦歲月裡仍不忘攜手前行。《沉默的真相》白宇、《三十而已》毛曉彤、《九州飄渺錄》宋祖兒、《覺醒年代》張晚意、《你微笑時很美》周翊然等，多位實力新生代演員共同演繹大時代下的兄妹情深，怎能錯過！

3.《你好，火焰藍》

★開播平臺：優酷

★開播時間：2021.07.08（暫定）

★ 主演卡司：龔俊、張慧雯、龐瀚辰、周彥辰、王梓薇、周麟嘉、羅奕、陸宇鵬、王翌舟

今年以一部《山河令》衝上頂流之列的龔俊，即將帶著新戲與觀眾見，搭檔的女演員實力也不容小覷，曾在出演過《琅琊榜之風起長林》、《有翡》等劇的張慧雯，這次大膽挑戰起時裝劇作，故事聚焦特殊職業「消防員」， 並以「火焰藍」來比喻身穿消防制服的他們，一次次穿梭火場以搶救為使命的精神。

4.《啟航當風起時》

★開播平臺：騰訊視頻

★開播時間：2021.07（暫定）

★主演卡司：吳磊、侯明昊、毛曉慧、向涵之

又一部雙男主報到，青春勵志劇《啟航當風起時》，以網路產業飛速成長時期為背景，兩個剛從研究所畢業的「愣頭青」蕭闖（吳磊/飾）與裴慶華（侯明昊/飾），一腳踏進這急速變遷的產業改革洪流，他們靠著勇氣與智慧，為自己闖出片天。《長歌行》吳磊、《我就是這般女子》、《百歲之好一言為定》向涵之，多位實力新生代同台飆戲，精彩鐵定超乎預期！

5.《我在他鄉挺好的》

★開播平臺：湖南衛視、芒果tv

★開播時間：2021.07（暫定）

★主演卡司：周雨彤、白宇帆、孫千、馬思超、代雲帆、金靖、泰樂

女性群像劇《我在他鄉挺好的》，由《大宋少年志》周雨彤、《拾光裡的我們》孫千、《山海情》白宇凡領銜主演，為安排好友葬禮，北漂多年的喬夕辰（周雨彤/飾）、許言（孫千/飾）再次相遇，同時他們原本安逸生活也漸漸脫離軌道，面對職場、愛情世界翻天覆地的變化，他們將如何展現女性之力？

6.《夢醒長安》

★開播平臺：芒果TV

★開播時間：2021.07（暫定）

★主演卡司：成毅、張予曦、宣璐、韓棟、何晟銘 、楊肸子、白澍、傅方俊

「七月男友」成毅，今年凱旋回歸再戰群雄割據的盛夏，飾演懷抱雄心壯志的少年天子李炎，而去年憑借《韞色過濃》、《琉璃》等劇大放異彩的張予曦，這次將挑戰敢愛敢恨的紫衣局執劍人程若魚，還有《陳情令》中最好師姊宣璐的實力加盟，顏值、演技齊飛的他們，不知道又會在新劇擦出怎樣的火花？

7.《對你的愛很美》

★開播平臺：芒果tv

★開播時間：2021.07(暫定)

★主演卡司：張嘉益、沙溢、劉敏濤、陳美伊、姜冠南、代文雯、宋丹丹、王紫璇

家庭劇再推好戲，這次將視角轉到了「父親」身上，當生父遇見養父，兩個爸爸意外開啟對壘模式，一個非典型的家庭故事即將開演。憑借《我待生活如初戀》、《在一起》再創事業高峰的張嘉益，搭當《小歡喜》中女兒控的沙溢、《生活家》裡智慧媽媽的劉敏濤，還有在《河神》表現亮眼的王紫璇加盟出演，如此實力派雲集的作品，怎能不令觀眾期待！

8.《古董局中局之掠寶清單》

★開播平臺：芒果tv

★開播時間：暫定五月

★主演卡司：屈楚蕭、陳鈺琪、李九霄、王珮寒、代文雯、田禹

《古董局中局之掠寶清單》改編自馬伯傭的小說，全新一季裡，主角從許願換成了許一城，動盪的中國，面對日本人的步步相逼，五脈陷入分崩離析的危機，初生之犢的許一城（屈楚蕭/飾）將攜手五脈其他小輩，和宗室後人海蘭珠（陳鈺琪/飾），展開新一代的護寶行動。憑借《媚者無疆》、《如懿傳》打開知名度的的屈楚蕭，搭檔《新倚天屠龍記》最颯趙敏-陳鈺琪，還有《慶餘年》田禹，這新舊對撞的火花值得期待！

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