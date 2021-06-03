盤點6套爆笑古裝陸劇！《慶餘年》郭麒麟宋軼擔正《贅婿》玩穿越

撰文： 陸劇星球 最後更新日期： 2021-06-03 23:30

在題材千變萬化的戲劇中，喜劇因為歡樂逗趣的戲劇線受到大批觀眾的青睞，透過輕鬆的劇情設定排解生活上的壓力。以為喜劇只是時裝劇的專利那就錯了！這些內地古裝喜劇的搞笑程度一部比一部爆笑，其中有《傳聞中的陳芊芊》趙露思鬼馬的人設、《贅婿》中郭麒麟搞笑金句連發…每一部古裝喜劇都讓人笑聲不間斷，大家覺得哪部承包了最多笑點呢？

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盤點六部古裝喜劇，每一部都讓觀眾笑出眼淚，每一部也都有各自的幽默風格。一般劇情中的暗湧心機、勾心鬥角，到了喜劇中都變成了搞笑滑稽的笑點，古裝喜劇一擺過去我們對古裝劇端莊嚴肅的形象，帶來輕鬆逗趣的感受。但也可以發現，穿越梗都快成為了古裝喜劇的基本公式了，但也因為古今物品、流行語交錯其中，意料不到的古今反差、加上與生活有所共鳴的流行語，受到大量觀眾的喜愛。

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