迪麗熱巴任嘉倫演虐戀？9部必睇內地仙俠劇：皓衣行、鏡雙城…

撰文： 陸劇星球 最後更新日期： 2021-07-09 00:30

仙俠劇一直是大家的心頭好，爆款頻出！比如去年大火的《琉璃》，與之前的《香蜜沉沉燼如霜》、《三生三世》系列，每部都超級經典！而2021年還有多部待播的仙俠古裝劇，每部都是小說改編，卡司陣容超強大！例如《玉骨遙》、《皓衣行》根本都是爆款預定啊！你在等哪部呢？

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1.《馭鮫記之與君初相識》

主要陣容：迪麗熱巴、任嘉倫

播出平台：優酷

故事改編自九鷺非香所著小說《馭鮫記》，講述身為鮫人的長意（任嘉倫 飾），與馭妖師紀雲禾（迪麗熱巴 飾）跨越生死、種族的人妖虐戀。繼《三生三世枕上書》迪麗熱巴再次挑戰仙俠劇，搭檔在《錦衣之下》大火的任嘉倫，劇照一出，兩人的CP感爆棚，根本最有「仙氣」的神仙組合！近期本劇已正式殺青，更讓粉絲們引頸期待，跪求今年可以定檔播出啊～

2.《沉香如屑》

主要陣容：楊紫、成毅

播出平台：未定

改編自蘇寞同名小說，講述顏淡（楊紫 飾）、應淵君（成毅 飾）和餘墨（張睿 飾）三人之間的愛情糾葛的故事。由因《琉璃》爆火的成毅出演男主，而女主人選遲遲未定，更引發「換女主」風波，最後正式官宣由《香蜜沉沉燼如霜》的楊紫出演，這此舉卻引發楊紫粉絲不滿，大家覺得這選角有符合你心中期待的嗎？

3.《皓衣行》

主要陣容：羅雲熙、陳飛宇

播出平台：騰訊視頻

改編自肉包不吃肉所著的的小說《二哈與他的白貓師尊》，講述生死之顛弟子墨燃（陳飛宇 飾），與師尊楚晚寧（羅雲熙 飾），在歷經誤會與磨難後仍不忘初心，共同守護眾生。在《香蜜沉沉燼如霜》榮登美強慘人設NO.1的羅雲熙，搭檔藉《將夜》晉升為實力派的陳飛宇。也是唯一一部「耽改」的仙俠劇，兩人有顏有演技，也更讓粉絲們期待會擦出怎樣的火花！（編內心OS：只一句，別溜了，快播吧～）

4. 《鏡雙城》

主要陣容：李易峰、陳鈺琪

播出平台：騰訊視頻、WeTV

改編自奇幻文學作家-滄月的名著《鏡》系列，故事講述自古傳說神之右手創造了雲荒世界，千百年中交雜了海國、滄流、空桑三個國家糾纏了千年的仇恨，發生許多驚心動魄的故事，繼《青雲志》後時隔５年再出演古裝劇的李易峰，搭檔在《月上重火》表現亮眼的陳鈺琪，卡司亮眼讓觀眾十分期待！

5.《玉骨遙》

主要陣容：肖戰、任敏

播出平台：騰訊視頻、WeTV

改編自滄月的小說《朱顏》，《鏡雙城》故事的前傳，故事述說赤王獨女朱顏（任敏 飾）與九嶷山大神官時影（肖戰 飾），相愛相殺的師徒戀，由《陳情令》爆火的肖戰，搭檔《清平樂》的任敏，近期公布最新預告，肖戰一身白衣自帶仙氣，任敏一襲紅衣靈動活潑，這超高人氣的卡司組合，也被粉絲們被列為必追古裝劇之一！

6.《重紫》

主要陣容：楊超越、徐正溪

播出平台：騰訊視頻

改編自蜀客的同名小說，講述女主重紫（楊超越 飾）天生煞氣，意外拜入重華尊者洛音凡（徐正溪 飾）的門下，重紫對師父從仰慕漸漸變成愛情，就此展開三世糾葛的故事。由《獨孤天下》爆紅的徐正溪，搭檔《且聽鳳鳴》由女團轉作演員的楊超越，近期正式開機與《花千骨》、《玉骨遙》一樣的師徒戀設定，也讓大家好奇該劇如何在眾多同質性的劇裡脫穎而出！

7.《落花時節又逢君》

主要陣容：袁冰妍 、劉學義

播出平台：芒果TV

改編自蜀客所著的同名小說，講述上神錦繡(劉學義 飾)幫助一朵茶花小妖紅凝(袁冰妍 飾)成仙，最終兩人緣結三世的糾葛愛情。男女主袁冰妍與劉學義，大家一定不陌生，繼《琉璃》後兩人二度合作，褚璇璣與昊辰師兄終於「官宣」，另類完成粉絲心願，這次兩人不會再是悲劇結尾了吧！

8.《月歌行》

主要陣容：張彬彬、徐璐

播出平台：台灣愛奇藝

改編自蜀客所著小說《奔月》，少女柳梢（徐璐 飾）因神秘人獲得強大力量，慘遭追殺，認識了少年陸離（張彬彬 飾），幾次患難與共後，二人生出情愫。在《司藤》裡精湛演技的張彬彬，搭檔《良辰美景好時光》的徐璐，會在新戲擦出怎樣的火花？

9.《蒼蘭訣》

主要陣容：王鶴棣、虞書欣

播出平台：台灣愛奇藝、騰訊視頻

改編自人氣作家九鷺非香小說，講述傲嬌大魔頭東方青蒼（王鶴棣 飾）將和軟萌小仙女小蘭花（虞書欣 飾）之間的虐戀故事，女主由《月光變奏曲》中活潑自然的演技大受好評的虞書欣出演，男主是由《遇龍》被網友吐槽面癱AI演技的王鶴棣演出，讓人十分好奇王鶴棣能不能憑藉新劇成功翻身呢！

上面九部待播仙俠劇，哪一部在你的必追名單裡呢？快在留言告訴我們，一起等播出吧！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：七月開播陸劇推薦》暑假檔竟沒有校園劇？白宇、吳磊、周雨彤、侯明昊今夏不甜寵，改當「生活智慧王」！？】