CHANEL以次充好被罰款逾30萬港元　曾在5月涉嫌支持種族歧視

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-07-03 13:15

法國頂級奢侈品牌CHANEL這半年來可謂風波不斷，繼5月初拒絕同歧視亞裔的音樂人Michel Gaubert終止合作後，近日又因「以次充好」,，即以不合格產品冒充合格產品而被罰款。

品牌大使之一，Kristen Stewart。（Instagram@chanelofficial）

據內地商業查詢平台「天眼查」顯示，「香奈兒（中國）貿易有限公司」在上個月22日因以不合格產品冒充合格產品，被沒收違法所得的5.214344萬（約6.256萬港元），罰款21.295771萬（約25.5萬港元），處罰單位為上海靜安區時常監督管理局。而在去年11月，該公司還曾因發布徐家廣告被罰款20萬元，合計41.2957萬元（約49.5萬港元）。

CHANEL已兩度被罰錢。（微博圖片）

4月初，時尚界著名DJ Michel Gaubert於IG曬出一段參加小型Party的短片，片中的人分別拿著不同的「矇豬眼」面具，大家手舞足蹈，唸著「Wuhan Girl」，並like了朋友Marie Beltrami上載的同一條短片，配文寫道：「Wuhan Girls was there?」，而背景音樂是法國搖滾樂隊Le Villejuif Underground的一首《Wuhan Girl》，歌詞完全針對中國，因此引起眾多網友不滿。事後Michel Gaubert刪除短片並發文道歉，表示音樂不時自己放的，解釋這些面具是巴黎藝術家Marie Beltrami幾年前為雜誌《Harper's BAZAAR》設計，過去6年常邀請大家聚會戴，沒有意識到種族歧視，因此非常抱歉。

不過Michel Gaubert的道歉並未被大家接受，但經常與之合作的CHANEL卻代替亞裔原諒了他。品牌主席Bruno Pavlovsky在接受訪問時直言，雖然CHANEL不容忍任何形式的種族歧視，但Michel Gaubert是品牌長期合夥人，因此不會因一件事放棄合夥人，令廣大網友非常失望，想不到一個逾百年歷史的大品牌竟是如此之格局。

品牌主席Bruno Pavlovsky與Anna Wintour。（GettyImages）

點擊下圖睇部分品牌大使同代言人：