23歲王一博成內娛着CHANEL最多男星？　女裝男穿極具個人風格

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-05 09:00

內地23歲男星王一博2018年因同肖戰合作耽改劇《陳情令》而人氣急升，躋身流量小生之位，去年在《這！就是街舞》中大騷出色舞技，再次圈粉無數，在影視、綜藝、時尚方面資源不斷，深受各大品牌青睞，而近年來他穿得最多的，要數CHANEL女裝。

王一博人氣極高。（微博@YIBO-OFFICIAL）

差不多由2018年開始，王一博便開始在各大場合穿CHANEL，原本身材高䠷的他，即使女裝男穿，都駕馭得不錯，且頗有自己的風格。好似上星期日（28/2），他就以CHANEL 2021春夏成衣系列的藍色軟呢外套搭配法式白色襯衫亮相「微博之夜2020」紅地氈，復古貝雷帽優雅俏皮，還有些略帶叛逆的感覺。

少年感十足。（微博@YIBO-OFFICIAL）

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由以上不難看出，很多CHANEL的服飾王一博都能詮釋出自己的風格，實際上，他並未代言任何CHANEL的產品，可能只是推廣合作關係，但穿CHANEL的次數，甚至比品牌代言人陳偉霆還多，可謂是內娛男星中，穿得最多的一位，更被封為「男版人間CHANEL」。除了王一博之外，不少男星都有穿過CHANEL，包括陳偉霆、CHANEL亞洲首位全球形象大使GD、井柏然等，不過GD早年的CHANEL搭配要比近年經典耐看很多，看來造型師要反思下喇。

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