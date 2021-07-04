造美人︱冠軍Stella公開八強照獨欠Semi　佳麗不和說終浮上水面？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-07-04 19:00

ViuTV選美真人騷《造美人》昨晚（4日）播出決賽，結果由Stella（楊芷羚）在8位參賽者中脫穎而出以450.9分奪冠，贏得「造美人」權杖以及總值28萬的獎金獎品，不過，卻有眼尖網民發現Stella在播出決賽之前在Instagram發文提醒大家準時收看，更刻意上載一張沒有Semi的合照，疑似暗示參賽者之間有不和？

Stella（楊芷羚）以450.9分奪冠，贏得「造美人」權杖以及總值28萬的獎金獎品。（Instagram：@stellayeung）

+ 15 + 15 + 15

Semi在節目初期被一眾參賽者封為「女神」，不過卻在比賽中逐漸展現出與參賽者疏離的一面，不但踩其他參賽者不夠努力，更是唯一一個提早離開排舞室兼沒有向其他人伸出緩手的人而被網民狠批，認為她自信過剩太過自大，因此最後由在比賽中賺盡人緣的Stella奪冠的賽果令不少觀眾受落。

Semi於節目初期被一眾參賽者封為「女神」，不過卻在比賽中逐漸展現出與參賽者疏離的一面。（Instagram：@semi.souls.music）

ViuTV公開的宣傳片沒有Semi的蹤影。（ViuTV）

有網民發現Stella在Instagram原來有暗示與Semi之間不和的訊息，她昨日在節目播出前叫大家準時收看，並上載了一張「真係一張好有紀念性嘅照片」，雖然驟眼看是八個入決賽的參賽者所影的合照，但看真一點卻沒有Semi的蹤影，由上次慘被淘汰的Tracy頂替空缺，更強調「我哋真係好溫馨、又sweet又靚」，令不少網民表示「明晒」：「點解換左一個人」、「我都覺得應該係呢8個 入決賽」、「你哋好衰好出面」、「換返Tracy入去，正！」令不和傳言在節目後浮上水面。

Stella（中）上載一張合照並呼籲大家準時收看決賽，卻沒有Semi的蹤影，由上次慘被淘汰的Tracy（右一）頂替空缺。（Instagram：@stellayeung）

點擊觀看更多圖片：