造美人︱10強運動會鬥到難分難解　AB受傷送院娟姐義氣頂上

由強尼、沈殷怡（Shirley）和練美娟（娟姐）主持的ViuTV選美真人騷《造美人》 周二晚（22日）播出的第12集，10強於第二個訓練營爭奪八強、進入決賽的席位。大會安排於室內進行運動會，以個人賽及團體賽考驗各位佳麗。第一個比賽「耐力大屠殺」，佳麗以橡筋圈圍着雙腿，以正確姿勢，進行深蹲側步走，維持最長時間則為勝出。眾佳麗都落力作賽，鬥得難分難解，不時露出痛苦表情。輪到團體賽「石春路4×100接力賽」，10人分成紅隊及黑隊，經理人Shirley及娟姐亦親身落場參賽，戰事激烈。接力賽包括於石春路上跳繩、波比跳、射龍門三個check point，其中只要一個隊員喺其中一個check point失敗，整隊就要重新開始。