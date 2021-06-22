造美人︱10強運動會鬥到難分難解　AB受傷送院娟姐義氣頂上

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由強尼、沈殷怡（Shirley）和練美娟（娟姐）主持的ViuTV選美真人騷《造美人》 周二晚（22日）播出的第12集，10強於第二個訓練營爭奪八強、進入決賽的席位。大會安排於室內進行運動會，以個人賽及團體賽考驗各位佳麗。第一個比賽「耐力大屠殺」，佳麗以橡筋圈圍着雙腿，以正確姿勢，進行深蹲側步走，維持最長時間則為勝出。眾佳麗都落力作賽，鬥得難分難解，不時露出痛苦表情。輪到團體賽「石春路4×100接力賽」，10人分成紅隊及黑隊，經理人Shirley及娟姐亦親身落場參賽，戰事激烈。接力賽包括於石春路上跳繩、波比跳、射龍門三個check point，其中只要一個隊員喺其中一個check point失敗，整隊就要重新開始。

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可是，3號佳麗AB於跳繩期間意外受傷，令舊患復發，突然坐在地上痛哭：「頭先啪咗一聲，我好驚。」娟姐見狀立即上前慰問，並義氣頂上幫AB完成賽事。其後AB被醫護人員送上救護車，對於身為健身教練的她，影響深遠，亦未知能否繼續作賽。事件令眾佳麗情緒低落，現場愁雲慘霧。

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