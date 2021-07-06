美劇大數據｜《性／生活》憑情慾場面收視飆升　成全球排行榜冠軍

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-07-06 19:35

要說到近期最Hit的美劇，一定是剛剛於Netflix上架的限制級情慾劇《性／生活》（Sex/Life），憑狗血情節及大量全裸情慾場面引起極大迴響，上架兩日便登上了全球排行榜冠軍。而劇中女主角Sarah Shahi及正面露下體的Adam Demos亦因而人氣急升，兩人更戲假情真，更互相在Instagram中瘋狂放閃！

性／生活｜劇情狗血每5分鐘就有情慾戲 混血女主角獲封最索人妻

現年41歲的性感人妻Sarah Shahi擁有伊朗、西班牙血統，更是伊朗愷加王朝（Qājār dynasty）第二任君主Fat′h-Ali Shah Qajar的後裔。她在劇中跟兩位男主角Adam Demos及Mike Vogel均有大量情慾戲，更跟前者在拍攝期間戲假情真，並於3月公開戀情。消息傳出後，有大批劇迷都討論兩人在拍攝期間是否假戲真做。

Sarah未正式離婚便戀上男主角Adam。（IG/@sarahshahi）

其實Sarah於2009年跟《Shameless》男星Steve Howey結婚，誕下三個孩子。可惜兩人於去年分開，於今年年初正式離婚，並共同擁有三個孩子的監護權。Sarah早前接受訪問時談及跟Adam的戀情，她表示首次見到Adam感到非常震撼，更對他一見鐘情：「我們在片場相遇，很快便開始戀情了。我們對音樂和烈酒的品味相同，我只知道我想要更多。」雖然不知道兩人何時開始戀情，但自去年12月開始，兩人不斷上載甜蜜照放閃。

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除了《性／生活》，上榜的還有真人騷《慾罷不能》（Too Hot To Handle）第二季、西班牙劇《名校風暴》（Elite），而大熱劇《魔鬼神探》（Lucifer）及《怪盜羅蘋》（Lupin）仍在頭10位置。

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