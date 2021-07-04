晚吹｜舞台劇朋友離世　潘紹聰爆謝雪心被對方纏身︰我哋起晒雞皮

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-07-04 23:30

潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集請到湯駿業上節目，不過Edmond講到一件關於他與謝雪心遇過的事就更令人驚訝。

主持覺得舞台劇劇場特別多靈異事發生。（電視截圖）

Edmond講到近來要跟心姐合作，心姐到他的辦公室拍攝，心姐就跟他說她最近身體上有些古怪，有一邊身感到不自在，本來也打算去看醫生，但該事令她心緒不寧，於是想找Edmond的一個高靈朋友看看，她影了一張想給高靈朋友，看看有沒有靈體跟着她，那人回覆說︰「心姐，好似有個肥肥哋、戴眼鏡嘅『人』一路跟住你喎」，他更講了姓氏出來，Edmond和心姐也不太知道會是誰，Edmond說︰「跟住我再諗，會唔會係有一個朋友，呢個朋友其實都係一個做舞台劇嘅朋友，咁我哋三個都認識，而佢唔好彩大概喺一年幾年走咗，我突然間諗係咪佢，因為我哋叫呢個人係叫個花名，我哋唔知佢個姓氏。咁再check返新聞，因為新聞有講過出嚟，原來佢真係呢個姓氏，我哋都驚一驚！」

Edmond分享到一件令人感心痛的經歷。（電視截圖）

Edmond和心姐不解為什麼這名朋友要跟着她，再回想原來心姐跟這朋友之間有一個承諾，大家一起吃餐飯，怎料未吃飯，他就離世了。Edmond提議不如當日一起叫外賣，叫些已離世朋友喜歡吃的東西，Edmond說︰「跟住睇到嘢嗰個人同我講話，佢話佢想食揚州炒飯，佢想飲汽水，同埋飲例湯，咁我就叫啦，叫咗上嚟就擺咗喺度等佢食啦。」他續說︰「佢最後留咗一句言，嗰句係一句英文slogan嘅嘢，我哋唔明係做咩嗰句嘢，唔知係咩意思。」

心姐曾有一段時間身體不適。（資料圖片）

翌日Edmond致電小肥，問他這位朋友喜歡吃什麼，去驗證事情，小肥表示食物就不知道，但他就一定是喜歡飲汽水。之後Edmond再問小肥有關英文slogan的意思，Edmond說︰「佢（小肥）有少少激動，因為呢句英文嘅slogan就係佢當時演舞台劇嘅slogan，佢就係因為做完呢個舞台劇之後，冇幾耐就走咗，而佢個心願係希望呢個舞台劇繼續做嘅。除非你係好follow呢個走咗嘅人嘅所有資料，你先可以講到咁詳細嘅嘢，如果唔係，根本冇可能發生，我哋全部起晒雞皮！」Edmond估計這位朋友是想繼續完成舞台劇演出的心願，因為他離世時是在舞台劇的場地，遞交一些表格。而之後心姐出現的不適也消失了，Edmond說︰「可能呢個朋友跟住心姐嘅時候，或者可能有時痴得太近，畀到一個咁嘅感覺佢，希望佢可以能夠去到佢應該要去嘅地方，唔好留戀。」Edmond講完自己也如釋重負一樣。

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