大叔的愛｜Edan開live人氣逼姜濤　還原阿田露牙肉瞪大眼樣勁搞笑

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-07-05 20:38

憑VIuTV劇集《大叔的愛》爆紅的MIRROR成員Edan（呂爵安）日前開IG直播跟粉絲互動，最高峰時期有17000人觀看，人氣強勁。Edan似乎是在睡房開live，背景貌似是一張「碌架床」，而Edan的衣着都好貼地，他表示自己只換了T-shirt，卻忘了換睡褲，所以隱約也見到他下身的「孖煙通」，非常搞笑。Edan透露自己上次開live已經是1月，所以這次跟大家update一下近況，由演唱會、《調教你MIRROR》，再講到《大叔的愛》。

Edan開live吸引到大量粉絲收看。（IG@edanlui）

Edan大爆原來在剛過去的演唱會，有一晚他唱歌時，發生了ear mon沒有聲的事故，但還好最也順利完成。再講到《大叔的愛》，他直認收到劇本時好開心，他說︰「大佬做主角喎，好哋哋，Edan冇啦啦做主角，嚇死人咩！有呢個機會好開心嘅！」他表示自己在拍劇前有看日版，好開心劇集有這麼多人留意和收看。Edan自己最喜歡第一集，當中有「火影跑」、又有阿田（Edan飾）發現KK（黃德斌飾）偷影自己的樣子，他們自己放了好多創意落去。他一方面感到開心，但播出街時再看，就覺得有點「唔抵」，「會覺得自己可以做得再好啲，雖然自己年資尚淺，但呢個都唔係藉口嚟嘅，始終觀眾睇係唔會去幫你諗呢啲嘢。」

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Edan是劇集的主角，他表示拍這套劇時好趕，每日都足全日，十多個小時，他說︰「密集到好誇張，一日拍廿場，電影而家一日拍5、6場，你可以想像到差距差幾遠。」Edan跟家人的關係很好，會跟媽媽和妹妹一同看《大叔的愛》，不過阿媽和阿妹就笑言他的表情太樣衰，Edan指他看到有人留言指本身都覺得他OK，但看完《大叔》的阿田，就表示「太樣衰，不了」，Edan笑笑口回應︰「so sorry about that，其實我就唔係咁樣衰嘅都，其實我都OK，因為喺套劇嘅時候啲表情做到好誇張，笑又笑得好勁，啲牙肉又出晒嚟，鼻哥窿又擴張，隻眼又就嚟甩出嚟咁，眼球關注組啊嘛！」

《大叔的愛》播出以來大受歡迎。（劇照）

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Edan在直播中又講到︰「我見到有啲報道話仲正過日版，搞笑過日版，咁我又覺我未至於嘅，因為始終日版真係做得好好，特別係阿田呢個角色，日版阿田，田中圭呢，真係冇得比啊，兩回事嚟！」事關別人的演戲經驗豐富很多。講到阿田這個角色，Edan自言現在看劇也會有點尷尬，他直指阿田係一個「仆乜，乜街」，看日版時有點忟憎，但又要演這個角色，於是有認真想過「要點樣令到佢冇咁仆乜呢」，希望大家對他手下留情。

Edan表示在《男排女將》時Anson Lo講對白生硬，又不自然，他們會互笑對方。但他表示在《大叔的愛》看到Anson Lo的進步，大讚對方「叻仔」。（IG@edanlui）

《大叔的愛》中，阿田跟阿牧（Anson Lo盧瀚霆飾）有不少吻戲和身體接觸的戲份，令粉絲們邊看邊尖叫，有人問Edan︰「Anson Lo個嘴好唔好嘴？Edan笑說︰「我唔記得咗啦，太耐啦，可能嚟緊搵日嘴一啖睇吓咩feel囉！」之後他顯得尷尬加苦笑表示「唔識答」、「咪又係一個嘴囉！哈哈」，Edan後來說︰「我記得有人問我，拍完之後覺得自己有冇potential成為同性戀，坦白講，我拍完呢套，嘴完之後，更加確信自己係唔會鍾意男仔。同Anson Lo真係嘴左好多次，中環嗰幕嘴咗成廿幾次，total加埋可能40次？試過有激烈嘅接觸啦，激烈嘅碰撞，錫得勁啲啦，更加覺得唔係嗰樣嘢囉。」他聽過坊間有人講過「人係冇100%直嘅」，而Edan見到男生跟男生接吻是覺得沒有問題的，他後來說︰「我都覺得我會唔會未必係100%呢，我真係有諗過嘅，但係我可能係80%囉。」

Edan表示前輩黃德斌對他好好，他當KK是爸爸。（劇照）

Anson Lo跟Edan同是MIRROR成員，本身已經是好友，Edan說︰「好開心呢套劇同佢拍，我哋本身好熟，所以係幫到我哋做呢套劇好多，唔會尷尬，有乜就講。」大家演得不好的地方就會跟對方講，互相督促，一齊成長。「我真係當平時同佢相處咁樣做，呢套劇令我哋更加friend，更加了解大家，因為呢套劇熟咗之後，佢就成日話我燥佢底，而家我對住佢係最易忟憎，呢件可以係一件好事，因為會展露我嘅負面情緒喺佢面前，平時我都唔會點展露，但係對住佢我會發出嚟。」

阿田和阿牧有不少戲份看得粉絲們尖叫。（劇照）

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Edan續說︰「但係要好似《大叔》咁樣嘅關係，真係千年一遇，難得一次，真係好難再有一個機會同佢再做情侶。當初接到話拍《大叔》，（我係）『吓，我要同Anson Lo嘴？』嗰時我哋個反應係咁嘅，我哋即刻係癲咗『What？同你嘴？唔係啊嘛？』但係到而家，呢件事已經變咗係輕描淡寫，小事啦，所以我哋都已經慣咗，當然我哋而家唔會見面就嘴啦，我都唔好再嘴㗎啦，冇呢個需要啦，都好開心呢套劇同佢一齊拍。」

Stanley的演技也相當搶眼。（劇照）

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Edan除了大讚Anson Lo演技進步神速外，又大讚同是MIRROR成員的Stanley（邱士縉）的演技，激讚他是MIRROR的「演戲擔當」，表示︰「佢對做戲嗰份認真同堅持係好respect嘅，佢超認真，亦都會建議我同阿Lo。」不過他又忍不住講笑︰「但係佢一認真我同Anson Lo就會覺得佢好好笑，就會喺度扮佢。」他後來說︰「Stanley個角色性格都好鮮明，不過最渣係唔同Francesca（簡慕華飾）嘴。」令人非常期待Stanley跟簡慕華的戲份！