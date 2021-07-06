Britney Spears作供前夕曾報警　遭變態爸玩足13年　離婚母咁回應

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-06 23:30

39歲的Britney Spears上周透過視訊出席聽證會，控訴父親Jamie透過監管法規限制她不能再婚，還強制她裝子宮內避孕器，更掌控6000萬美元財產，她希望解除父親監管，引起軒然大波。如今又爆出，聽證會前一晚，Britney Spears打電話給911報案。

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雖然Britney Spears在聽證會後和男友Sam一同在夏威夷度假，她身穿紅色比堅尼在陽台上與男友甜蜜自拍，看起來心情不差；但據外媒《The New Yorker》引述Britney Spears友人和執法官員的消息報導，Britney Spears在參與聽證會前一晚，曾打911報案，自稱是「監管濫用的受害者」，由於她的官司與相關調查正在進行中，這通報案錄音檔被當成機密封存。

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而據外媒報導，Britney Spears受到父親的控制，這個監護計劃已經成為了壓迫她的工具，父親病態地掌控著他身邊的一切從他的描述中可以了解到，她的生活過得十分壓抑。

其實Britney Spears的父女法庭大戰打了將近兩年，而已與Jamie離婚19年的母親Lynne上月接受《The New Yorker》訪問表示，對這整件事感到很複雜：「我不知道該怎麼想，（我有）很多的痛苦，也很擔心」。有知情人士表示Lynne之後會參與多一些，並盡可能幫助Britney Spears。

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