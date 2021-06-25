Britney Spears後悔過去扮無事　眾星聲援再壯大#FreeBritney運動

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美國樂壇天后布蘭妮．斯皮雅斯（Britney Spears）紅極一時，但在風光背後，也是情緒問題、家庭問題等纏身，她繼入稟法庭要求解除父親對自己的監護權後，6月24日再發文承認自己過去只是「假裝無事」，向公眾道歉。她的自白引來「星級」前男友Justin Timberlake、歌后瑪莉嘉兒（Mariah Carey）等加入聲援，令主張「解放布蘭妮」（#FreeBritney）的網絡運動熱度更升溫。

Britney Spears最新在Instagram發文表露心聲，她稱不想大家認為她的人生是完美，解釋指「因為這絕對不是」，她又稱要為過去兩年假裝無事向大家道歉，「因為我的自尊，我對分享自己發生什麼事感到尷尬。」

這次最新的風波，始於Britney Spears於6月23日尋求法庭頒令，要求結束父親斯皮雅斯（James Spears）對自己監護權，令這位天后的「監護權」問題備受輿論關注。

Britney Spears在法庭用了超過20分鐘講述自己在過去13年是如何不自由，包括無法管有信用卡、現金或護照，被迫戴子宮環避孕、遭強制接受藥物治療，又會有6位護士到她家中監測她吃藥的情況等，她形容自己換衫時也受到監視。

▼▼Britney Spears在法庭上的自白▼▼

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#FreeBritney運動興起

這個監護權問題源於Britney Spears在2008年出現精神健康問題，之後法庭同意她無法自行作出決定，由她的父親斯皮雅斯取得監護權，令斯皮雅斯在法律上可以決定Britney Spears生活的大小事務，包括在財政、健康、生意合約、個人生活等方面。

在這些年來，Britney Spears不止一次自己表達對監護權問題的不滿，她的粉絲也對此甚為關注。早在2009年，網站FreeBritney.net已經成立，批評Britney Spears的監護人能夠決定這位天后是否工作，「因為她不能為自己簽合約，在法律上她不是她自己。」

Britney Spears的粉絲也會上街集會，要求「解放布蘭妮」，讓她自由。

眾星聲援

在最新的Britney Spears法庭自白公開後，群星加入聲援Britney Spears，包括她的前男友Justin Timberlake、歌手瑪莉嘉兒、演員Sarah Jessica Parker、名人Perez Hilton、Khloe Kardashian等聲援，其中Justin Timberlake表示「任何女生都不應該遭限制對自己的身體作出決定。」

下一步是如何？

#FreeBritney運動再受關注，不過美國法律專家認為Britney Spears能夠完全脫離監護權的機會不高，她要證明有自理能力，不需要別人協助做出重要決定，專家認為最有可能的情況是維持監護權，但把Britney Spears父親剔出監護人之列，及鬆綁部份限制。

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