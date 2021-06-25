Britney Spears後悔過去扮無事　眾星聲援再壯大#FreeBritney運動

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-25 17:28

美國樂壇天后布蘭妮．斯皮雅斯（Britney Spears）紅極一時，但在風光背後，也是情緒問題、家庭問題等纏身，她繼入稟法庭要求解除父親對自己的監護權後，6月24日再發文承認自己過去只是「假裝無事」，向公眾道歉。她的自白引來「星級」前男友Justin Timberlake、歌后瑪莉嘉兒（Mariah Carey）等加入聲援，令主張「解放布蘭妮」（#FreeBritney）的網絡運動熱度更升溫。

Britney Spears最新在Instagram發文表露心聲，她稱不想大家認為她的人生是完美，解釋指「因為這絕對不是」，她又稱要為過去兩年假裝無事向大家道歉，「因為我的自尊，我對分享自己發生什麼事感到尷尬。」

這次最新的風波，始於Britney Spears於6月23日尋求法庭頒令，要求結束父親斯皮雅斯（James Spears）對自己監護權，令這位天后的「監護權」問題備受輿論關注。

Britney Spears在法庭用了超過20分鐘講述自己在過去13年是如何不自由，包括無法管有信用卡、現金或護照，被迫戴子宮環避孕、遭強制接受藥物治療，又會有6位護士到她家中監測她吃藥的情況等，她形容自己換衫時也受到監視。

▼▼Britney Spears在法庭上的自白▼▼

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#FreeBritney運動興起

這個監護權問題源於Britney Spears在2008年出現精神健康問題，之後法庭同意她無法自行作出決定，由她的父親斯皮雅斯取得監護權，令斯皮雅斯在法律上可以決定Britney Spears生活的大小事務，包括在財政、健康、生意合約、個人生活等方面。

在這些年來，Britney Spears不止一次自己表達對監護權問題的不滿，她的粉絲也對此甚為關注。早在2009年，網站FreeBritney.net已經成立，批評Britney Spears的監護人能夠決定這位天后是否工作，「因為她不能為自己簽合約，在法律上她不是她自己。」

Britney Spears的粉絲也會上街集會，要求「解放布蘭妮」，讓她自由。

眾星聲援

在最新的Britney Spears法庭自白公開後，群星加入聲援Britney Spears，包括她的前男友Justin Timberlake、歌手瑪莉嘉兒、演員Sarah Jessica Parker、名人Perez Hilton、Khloe Kardashian等聲援，其中Justin Timberlake表示「任何女生都不應該遭限制對自己的身體作出決定。」

After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time.



Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was… what’s happening to her is just not right.



No woman should ever be restricted from making decisions about her own body. — Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021

下一步是如何？

#FreeBritney運動再受關注，不過美國法律專家認為Britney Spears能夠完全脫離監護權的機會不高，她要證明有自理能力，不需要別人協助做出重要決定，專家認為最有可能的情況是維持監護權，但把Britney Spears父親剔出監護人之列，及鬆綁部份限制。

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