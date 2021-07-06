TWICE子瑜成團內最富有成員　22歲淨資產估計逾1550萬港幣

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-07-06 16:00

韓國女團TWICE擁世界級高人氣，每次推出新專輯，音樂成績都非常優異，相相信大眾都十分好奇9位成員的吸金力。近日外國傳媒《Celebrity NetWorths》就報道22歲子瑜榮登團內小富婆，淨資產估計過1,550萬港幣。

根據外國傳媒報道，TWICE成員每人的淨資產在100萬至150萬美金之間，即約777萬至1,165萬港元左右。當中擁約200萬美金（約1,554萬港元）淨資產排行第一的正是「忙內」子瑜。有指雖然TWICE少有個人行程，但子瑜間中都有參與品牌活動，亦於去年4月以組合第一人推出個人寫真集《Yes, I am Tzuyu.》，個人資源尚算不錯。

子瑜22歲就以200萬美金淨資產登TWICE小富婆。（IG/@twicetagram）

可是講到最大幫助，必定是子瑜強大的家庭背景。子瑜的父母在台灣以177萬美元（約1,375萬港元）投資了三家醫院外，母親的整容及咖啡廳事業都經營得非常好，可見子瑜家境相當好。子瑜亦曾因此登上節目《TMI News》「含金鎖匙出生排行榜」的第五位，可算是贏在起跑線上。

子瑜去年推出個人寫真，為戶口進漲不少。（JYP ENT.）

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