LOUIS VUITTON官宣「謀女郎」劉浩存任品牌大使　網友：氣質不符

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-07-06 15:45

21歲「謀女郎」劉浩存憑藉電影《一秒鐘》進入娛樂圈，由去年出道至今，已參與了4套電影拍攝，並登上2021年央視春晚舞台，可謂頂著巨大的光環，隨之而來的便是壓力，好似她在張藝謀執導的另一套電影《懸崖之上》中，演技就受到爭議。

劉浩存乖巧清純。（微博@劉浩存官方工作室）

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除了演藝之路的順利發展，劉浩存的時尚資源也相當不錯。今日（6日），LOUIS VUITTON正式宣布劉浩存成為品牌大使，並拍攝了Fall in Love系列手袋的廣告。片中的她一別以往甜美乖巧形象，化上淡妝，中分長髮，演繹了兩套黑色上衣搭配白色裙裝的服飾，比起平時成熟型格不少。

然而，劉浩存如此迅速成為高奢品牌大使，讓不少網友存疑，直指她是「資源咖（指出道即巔峰的明星，能力與名氣不符）」：「背靠大樹好乘涼」、「資源真的好」、「是真的沒時尚感」等，認為她的氣質不太適合品牌。

除了劉浩存之外，LOUIS VUITTON在6月還宣布了演員龔俊為品牌大使，而迪麗熱巴、鍾楚曦都是這個頭銜，劉亦菲、吳亦凡則是品牌代言人。因此，也有不少網友為劉浩存抱不平，認為她好歹是「謀女郎」出身，有幾套電影作品，且國民度高，口碑好過很多藝人。