MIRROR致婚姻破裂群組有網民被考起　拆解姜濤真正英文名究竟係咩

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-07-06 16:50

男團MIRROR近來人氣急升，節目、廣告播不停，喪吸女粉絲，由少女到熟女通通「入坑」，近日有人在Facebook開設一個名為「我老婆嫁咗MIRROR導致婚姻破裂關注組」的群組，短短兩日已有超過19萬人加入，分享因MIRROR慘被「戴綠帽」的趣事。日前，有網民在該群組發帖，表示︰「有無人可以答我點解姜濤叫keung show唔係keung to? #老婆每日一問 #慘過考DSE」，相信是被老婆的問題考起！

姜濤的IG名自出道以來就已經是「keung_show」。（IG@keung_show）

有關姜濤的IG名和英文名，有網民留言表示是因為姜濤的偶像是羅志祥（小豬），而小豬的英文名是Show，所以姜濤跟他改一樣的英文名，當時在《全民造星》首次發放的宣傳照中，姜濤的拉票相片已寫是「SHOW」，而非「Keung To」。不過，有網民「心水清」，指出姜濤在《調教你MIRROR》向唱片店老闆介紹自己時自稱是「Ginger」。有網民指︰「花姐覺得唔好跟人英文名，就只用姜濤這個名」，未知是否經理人花姐的意思？

有網民提出老婆的每日一問。（Facebook截圖）

關於姜濤的英文名，其實也有一段故事，有較資深的「姜糖」指姜濤曾講過自己沒有英文名。的而且確，姜濤在參賽期間，接受傳媒訪問時自我介紹，他「天然呆」的爆出一句︰「我中文名叫姜濤，英文名叫……我冇英文名」，非常搞笑。當時一同跟他接受訪問的另一位參賽者羅啟聰（狗毛）說︰「其實你有英文名㗎喎！」姜濤回答︰「但係佢哋話唔好聽。」謎底終於解開！但姜濤就一直將IG名保留為「keung_show」，沒有更改。

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