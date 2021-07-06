安樂蝸｜85萬豪裝749呎屋有日式襌意　林穎彤讚全屋夠簡約有設計

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-07-06 09:00

J2台最新一集《安樂蝸》由主持林穎彤（Bella）和嘉賓葉泓聲（Gordon）到訪一間面積有749呎的日式家居，屋主鍾情日式風格，簡約設計加上日本藍，好有feel！

單位有漸變牆身。（電視截圖）

單位用了不少淺木元素營造日式感覺，利用大量淺木元素運用在家具、走廊趟門、地板和屏風，感覺舒服自然，有日式和風禪意。單位有三房間隔，廳和兩間房都望到海景，於是設計師用日木藍色，將海景引入屋，最特別的是客、飯廳的牆身造了漸變藍色。

書房都好有日式感覺。（電視截圖）

房間方面，客房有榻榻米、以藍、白色加淺木元素為主，且地台有收納空間。而書房都是以木色為主，配合白色牆身和特色吊燈。主人房用色連貫客廳，為解決屋主的儲物需要，設計師將主人房門口位置更改，變成儲物空間，而門口就是從書房一邊入，拉開趟門就是睡眠區。主廁設計勁日式，訂製全石造的洗手盤，加上鏡後條子設計，好有襌意。廚房同用日式風格，白色雲石牆加淺木廚櫃。單位的設計連裝費是85萬。Gordon喜歡單位的漸變色牆夠特別，而Bella就喜歡單位有日式的簡約，但同時又有好多儲物空間，非常實用。

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