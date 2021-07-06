香港小姐2021︱大女關楓馨入圍　關禮傑冇動用關係：靠自己才華

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-07-06 19:20

關禮傑（Eddie）周二（6日）出席超級市場韓國食品節開幕禮，談起大女關楓馨（Fabienne）今年參選《香港小姐》並經已入圍，他就表示囡囡有跟他商量過，他當時跟女兒說：「承受到壓力就可以去做自己想做嘅嘢！」至於女兒原本的正職為老師，而娛樂圈就比較不穩定，問到作為爸爸會否有過擔心，他就尊重女兒喜好：「而家嘅年青人學到知識就用喺將來，自己信奉基督教，個女今年參加《香港小姐》都係神嘅安排，唔知係唔係一個好時機，但我自己係訓練班出身，所以相信佢參加會學到好多嘢，經歷多啲人生又會擴闊多啲。」關禮傑又跟女兒笑說不需有壓力：「爹哋媽咪唔使你養，佢又可以放鬆啲。」

關禮傑剛剛在內地宣傳完網絡電影《射鵰英雄傳之降龍十八掌》回港。（梁碧玲攝）

關禮傑出身於1981年無綫電視第11期藝員訓練班，轉眼入行已40年，問到會否介意囡囡踏入娛樂圈，他就說：「老實講介唔介意都輪唔到我哋選擇，視乎佢係咪鍾意做。」關禮傑亦表明女兒靠自己實力、不會「走後門」：「我都冇乜名，好老實而家再冇話咩人事關係，最後都係要靠自己才華、表現，好似我哋演戲演得唔好，有人事都冇用，都係做唔到主角，呢個就係最現實。」至於女兒有否定下目標，在比賽中要走多遠，關禮傑就說：「真係冇！盡全力、享受過程就得。」

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