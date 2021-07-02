大叔的愛︱呂爵安勇曬修女Look走光片　零偶像包袱連張敬軒都嗌正

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-07-02 20:15

由黃德斌、MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆／AL）和Edan（呂爵安）主演的ViuTV劇集《大叔的愛》，因為是本地電視史上第一部打正旗號的BL劇而備受關注，周四（1日）播出的第四集更是笑料無限，劇情說到Francesca（簡慕華飾）懷疑老公KK（黃德斌飾）出軌的對象名為Tina，並要求阿田（呂爵安飾）陪同「捉姦」，捉錯用神的阿田夢到自己與Francesca及Carman（練美娟飾）成功捉拿Tina，三人更完美化身美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）中的修女Unella，對着「Tina」力喊：「Shame！Shame！Shame！」向這部經典作品至敬之餘，場面亦逗趣得惹觀眾不禁發笑！

點擊圖輯睇呂爵安、簡慕華、練美娟修女裝搞笑片段！！

+ 22 + 22 + 22

Edan在劇集播出後在個人IG分享了拍攝時的幕後片段，只見一向「冇偶包」的他穿上端莊的修女服也零違和，反而多了幾分喜感；他又投入到「亂用顏值」，揮動起鞭子上來神情極度猙獰，配以「李小龍式」喊聲更是惹笑，Edan寫道：「PG家長指引，修女三人組出場了！哩幕拍嗰陣已經笑到想死，真係好cls！哩Take仲要唔小心勾到條裙，走哂光！嗰下Feel到下半身突然涼一涼我就知咩事了，即刻好想笑，真係攞命。希望大家今日都睇得笑得開心啦！點解可以咁樣衰？偶包要去外太空執！」帖子引來極大迴響，除了劇中CP Anson Lo呷醋留言：「同我即刻著返好啲衫！」張敬軒也大讚好正外，MIRROR隊友Jeremy（李駿傑）亦提醒：「癡線，你偶像嚟！」Stanley（邱士縉）：「我要睇桃紅色任何人裝！」