大叔的愛︱練美娟自帶喜感獲激讚　劇中喪食增磅4kg：為藝術犧牲

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-07-04 00:00

由MIRROR成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）及黃德斌主演的ViuTV劇集《大叔的愛》憑劇情搞笑有趣獲一致好評，BL情節更掀起全城哄動，有指周一（28日）播出的首集收視達8.7點！除了三大主演演技自然獲讚，飾演辦公室行政助理的賴嘉雯（Carman）一角的練美娟（娟姐）同樣被觀眾激讚夠放兼有喜感，劇中的Carman非常饞嘴、事無大小均十分八卦，是為辦公室內必有人設的縮影，娟姐卻處理得甚為討喜：「真係好似Office入面果啲為食同事」、「咬雞髀有半分鐘發揮，佢都幾有喜感」，娟姐更因此被網民封為「宇宙第一」！

娟姐被觀眾激讚夠放兼有喜感，被網民封為「宇宙第一」！（IG／＠linkuen13）

娟姐在接受《香港01》訪問時率先多謝大家喜歡Carman，不過近來正忙於拍攝其他節目：「未有時間去回應或者去感受大家嘅反應；不過套劇多人討論，我作為參與其中嘅演員，都覺得好榮幸。」娟姐一直在節目中展現率直、不計形象的一面，談起有觀眾認為她其實是「本色出演」，她就笑言大家對她的了解不夠深：「好多人誤會咗我係咪做番自己，就等於Carman姐呢？其實都唔係嘅，大家對我真係太唔了解啦，哈哈。」娟姐坦言演技自然要歸功於之前的經歷：「我自己之前做過Office工，大概都知道辦公室八婆嘅一個款係點樣，所以可能會比較演繹得傳神啲。點知效果出嚟之後，大家都普遍鍾意，我真係好開心。」

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至於劇中角色Carman無時無刻都在吃，娟姐直指體重增加了3、4公斤：「為藝術犧牲啊！因為我真係唔識點樣扮食嘢，就唯有真咬同真吞。好記得拍到尾聲，大家都話我無論身形或者面形都唔連戲！」不過最崩潰的並不是女藝人要維持身形的問題，而是心靈上的差距「跌宕」：「另一個難處係情緒上嘅變化，好記得當時係同時拍緊《造美人》，例如今日開完劇，第二日拍返真人騷，我心情仲未調節到；尋日先一路拍劇、一路瘋狂怒食，今日又要鞭策班女仔一齊操Gym同節食，諗起都覺得自己人格分裂！」

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現年31歲的娟姐加入ViuTV短短4年，雖然有過長達半年沒有工作的低潮期，近年就密密接主持工作，2020年至今擔任主持的節目最少已經7個，現今還踩入電視劇界、演技獲觀眾好評，問及是否覺得自己演藝事業正穩步上揚，她就指要以強尼為目標：「好多謝ViuTV畀咁多機會我，亦感激《大叔的愛》導演、監製對我嘅信任；以往做咗幾年主持，今年難得有機會拍劇，希望嚟緊有機會唱埋歌啦，我要向全能強尼呢個目標進發！」

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