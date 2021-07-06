刑偵日記｜首集七天跨平台收視出爐　監製關樹明：點擊數字理想

即時娛樂
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《刑偵日記》在昨日公佈首五集的即時收視，可惜只得17.5點，以這個演員陣容級數，這肯定是一個很差的成績。《刑偵日記》節目預告以「年度心寒之作」作主題，其實可能這是一個敗筆，TVB主要的受眾是一班家庭客，看到「心寒」就未必想看下去，甚至有些人會為了小朋友而轉台或熄電視。

刑偵日記劇評｜TVB近年最大賭注　救香港電視劇靠今次

早前在評論中提過，《刑偵日記》一改以往TVB劇集的套路，賣佈局賣燒腦，絕對不是過往TVB給觀眾的印象，所以是一個賭局，TVB在賭自己的觀眾能不能接受新事物，但從收視來看，無疑是一個迎頭痛擊。

賣燒腦真係未必啱TVB觀眾。（劇照）

不過，今日有消息指，《刑偵日記》首集的七天跨平台收視有22.4點，後面的集數要之後的日子才知道，以第一集來說，相比頭五集的即時收視17.5點，高了接近5點的水平，即約有32萬人，當然並不是代表1-5集都有這個水平，但以平時七天跨平台收視的紀錄，通常只是比即時高出2-3點，高5點是平較罕見，換轉來說，有不少人在翻看《刑偵日記》。監製關樹明指今次的「點擊數字理想」，亦認為「今次劇集同平時唔同，講故事方式唔同」。

今次《刑偵日記》的確係幾唔同。（劇照）

監製關樹明（圖中綠衫）。（資料圖片）

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