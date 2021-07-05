刑偵日記劇評｜TVB近年最大賭注　救香港電視劇靠今次

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-07-05 21:30

《刑偵日記》1-5集劇評

《刑偵日記》播畢五集後，只能感嘆無綫在這部劇集下了一場很大的賭注，有惠英紅、王浩信、姜皓文、袁偉豪、黃智雯等人如此大的卡士，只要簡簡單單拍一套類似《鐵探》或《逆天奇案》的港式警匪劇，肯定收視大賣。但無綫今次沒有這樣做，選擇了另一個方式，完成顛覆TVB舊有的套路，而且不再以「畫出腸」的講故事方式，如果觀眾miss了一個位或甚至一集，後面隨時會一頭霧水。

有型。（劇照）

唔估兇手玩佈局

《刑偵日記》不像過往的警匪劇，每幾集就一個單元，最後舖出一個Final Boss。今次雖然也有單元之分，不過卻是一個連繫一個，每段劇情都牽引下一個段落，而且大家不用再瘋狂估誰是Final Boss，因為今次早在第三集已經話你知最終兇手是誰。可能你會話，沒有終極大佬豈不是沒有懸念了？這個可以就是港劇迷的死症，其實一部劇集除了結局，中間的佈局也是精髓，今次《刑偵日記》明顯更著重這個環節，一絲一絲地抽出來引觀眾入局。

唔需要刻意介紹人出場

過往TVB的劇集，每個新角色出來，總要配合一堆描述，非常直接的介紹人物出場，當然這個方式不能說是差，但就缺了一點誠意。《刑偵日記》一改這種套路，角色都盡量用側面描寫，當然例如王敏奕出場也是用最舊式的方法，但至少今次不是一成不變。姜皓文今次在劇集也是一個重要的角色，頭五集也未有出場，但其實已從不少情節聽過他的資訊，這種方法便是TVB舊時一直缺少的地方。

王浩信再撐起劇集

演員方面，王浩信再一次展現他兩屆視帝的實力，多重人格的角色從來都是考驗一位演員的功架，今次浩信在「雙重人格」的發揮完全是實力的體現，兩個人格不同的特質、性格、語調、神情也掌握得很好，彷彿是兩個王浩信在演戲，真真正正的兩人演技，撐起整部劇集。影后惠英紅今次飾演精神分裂的角色，對她來說也是沒有難度，更有超越《鐵探》時的她，在情緒爆發上掌握得更好，捉緊了電視劇的節奏。另一令人驚喜的是袁偉豪，今次飾演一個智慧型角色，在語氣、神情方面拿捏得很好，比以往有進步。

今次王浩信飾演三重人格的角色。（劇照）

如果，《刑偵日記》成功，扭轉一眾人的港劇的看法，這會是TVB最成功的賭局。

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