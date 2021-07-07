追光吧哥哥2 | 吳鎮宇張衛健加盟　還有一位唱跳先鋒港星都有份？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-07-07 15:00

內地湖南衛視繼去年舉辦30+女藝人成團綜藝節目《乘風破浪的姐姐》大獲成功後，今年乘勝追擊，立即於上半年推出第二季，雖不如第一季口碑好，但也引起不少迴響。而上海的東方衛視亦在去年邀請了21位已出道男藝人參加唱跳節目《追光吧！哥哥》，一展成熟男人魅力，最後陳志朋、符龍飛、付辛博、胡夏、劉維、檀健次、于朦朧七人成團。

胡夏在節目中收穫不少人氣。（微博@追光吧哥哥）

日前，網絡曝光了《追光吧！哥哥》第二季擬邀嘉賓，當中過包括吳鎮宇、張衛健、楊宗緯、Nichkhun@2PM、杜德偉、朱孝天、吳卓羲等，陣容相當豪華。

網絡曝光藝人陣容。（微博圖片）

早前優酷在舉辦年度發布會時，曾官宣了兩位「哥哥」，分別是吳鎮宇同張衛健，還親自拍片確認加盟。吳鎮宇一本正經地表示：「我主要的目的是展示我的說唱、街舞，跟意大利歌劇的才藝。所以，我不是來追光的，我是來沾其他哥哥的光。」而張衛健笑言參加節目的原因是無壓力：「如果我輸了，我可以說，擺脫，我只是個演員，已經很好了，你們還想我怎樣呢？但是，如果我贏了，我就可以說，或許是人家說得對，我確實是一個被演戲耽誤了的歌手。」一展風趣幽默的性格。

而杜德偉可謂是華語樂壇的唱跳先鋒，吳卓羲也曾是舞蹈藝員，不過Nichkhun所屬的韓國男團2PM剛剛回歸，參與節目可能不太現實。雖然不知道節目是否能邀請到名單中的所有藝人，不過吳鎮宇同張衛健的cast已大過上一季，且兩位都深受網友喜愛，因此大家都倍感期待，節目計劃將於10月播出。