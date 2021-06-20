【這就是街舞4】王一博張藝興留任　4位隊長全KPOP出身引網友爭議

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-20 08:00

內地街舞節目《這！就是街舞》第四季近日官宣陣容，除了上一季的隊長王一博、張藝興留任之外，亦有第一、二季隊長韓庚，以及韓國男團Super Junior-M成員Henry劉憲華。

然而，這個陣容引起中韓網友巨大爭議，皆因四人都是經韓國出道後回國發展，相當於是韓國娛樂培養的藝人，所以引起大家不滿：「內娛廢物，真的是不爭氣」、「初衷不是要推廣中國街舞嗎？找四個韓國訓練出道的愛豆（Idol、偶像），選拔中國的優秀舞者」、「其實好歹弄個內娛的吧，不然真的好無語，看著很不爽了」，而韓國網友也鬧爆：「韓國人培養才能，錢是幫中國賺」等。

點擊下圖睇四人詳細背景：

除此之外，韓庚同Henry的舞蹈實力也遭到質疑。前者是中國舞出身，回國發展後，幾乎重心都放在唱歌同演戲方面，街舞技能麻麻，加之他曾擔任過該節目兩季隊長，但口碑都不太好，一來有些雙重標準，非常護短；二來還曾出現同羅志祥站隊，對抗另外兩位隊長，因此引起爭議；而Henry擅長的是音樂，雖則是男團出生，不過舞蹈方面的造詣並不算好，2019年他曾在另一類專業舞蹈節目《舞蹈風暴》做嘉賓，就他對舞者的評價來看，似乎也不屬於專業。相反，王一博是街舞出身，擅長Breaking、Hiphop，張藝興的Krump也同專業舞者有得揮，這兩位隊長的實力還是很受網友認可。

作為純粹的街舞節目，《這！就是街舞》自2018年開播以來一直廣受好評，前兩季的口碑都不錯，但由第三季開始逐漸出現爭議，被指商業化愈來愈明顯，節目的設定與製作也不如之前出彩。據總導演陸偉去年在節目中透露，今季或會集結一班全球的出色舞者，規則方面，可能出現第五位隊長踢館，有指是獲獎無數的日本藝人宇野贊多，今年通過《創造營2021》以男團INTO1出道，也有消息指是易烊千璽，不知道這一季會見到哪些優秀的舞者呢？