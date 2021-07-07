妻子的浪漫旅行5 | 讓林峯多留時間二人世界　張馨月：來點小情調

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-07-07 21:30

內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》即將完結，今集繼續夫妻合體旅行，一開頭張馨月就讓鄒凱夫婦學習自己同林峯的拍照姿勢，相當sweet。

張馨月讓鄒凱周捷學習自己同林峯拍照。（視頻截圖）

提及異性在約會中的減分行為，張馨月直言：「我很不喜歡男生留長指甲，我看到就會（不舒服）。」而林峯即刻解釋道：「這不關我的事，我沒留長指甲。」不過眾所周知，他的指甲是由張馨月剪的。

張馨月難以接受異性留長指甲。（視頻截圖）

晚餐期間，團長劉濤再次回歸，擔任「金牌調解員」，告訴妻子們可以講出夫妻之間平時發生小摩擦時，不好意思說出口，但又不想忍的小矛盾。而張馨月主要有兩點「訴求」，其一是再次希望林峯多陪自己：「我希望以後的生活裏面，就是他能夠多給一些時間給我們的二人世界，來點小情調，雖然他有時候會很黏人，但是我該要他黏的時候，你得黏呀，我不要你黏的時候，你就不要再黏了。」

張馨月再次公開對林峯說希望他多謝時間陪自己。（視頻截圖）

第二點，就是要一些同劇中一樣的甜蜜舉動：「他（林峯）呢，在劇裏面很會談戀愛那種，動不動壁個咚，碰個鼻子，然後那種偶像劇的情節那些，然後這種呢，就是我很想感受一下，生活中他沒有這樣子，這種高甜，就是我特別地想當一回這種劇中的女主角這種。」

這個要求張馨月也不止一次提及。（視頻截圖）

聽完之後，林峯隨即馬上在眾人面前滿足張馨月的第二個訴求：

最後，四對夫妻達成就妻子的訴求達成「夫妻協議」，張馨月的要求是：「工作完回家要多陪陪我，過過二人世界，每部電視劇或電影裏面的高甜片段都給我來一遍。」

張馨月對偶像劇般的愛情非常執著。（視頻截圖）