福原愛聲明藏恐怖機心？「江宏傑很礙事」急急離婚博東京奧運復工

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-07-10 00:30

昔日「桌球界金童玉女」江宏傑、福原愛8號正式結束4年多的婚姻，發出共同聲明致歉，並協議共同監護兒女，由於福原愛3月爆發不倫醜聞，工作全面停擺，而原先預計擔任東京奧運項目解說員、電視通告也岌岌可危。如今在東奧前宣布離婚，日媒形容在福原愛眼裡「江宏傑很礙事」。

福原愛3月時遭日本周刊《女性SEVEN》拍到55張約會高帥男的照片，雖澄清過夜非睡同間房，依然難以挽回不倫、拋夫棄子的形象，後續她和江宏傑協議離婚，但當時熟悉國際離婚的律師認為離婚訴訟是場長期戰，豈料才經過兩個多月便迅速斷開婚姻。

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根據日媒《FLASH》報導，一名體育記者表示「她似乎急於離婚以解決婚外情。」由於福原愛原先計畫今年回歸日本娛樂圈，畢竟是奧運年，前運動員在綜藝節目露面的機會很多，福原愛還為此成立公司「omusubi」，豈料後續因醜聞取消節目錄製，之後就再也沒出現在媒體上。

該名體育記者分析福原愛野心「如果錯過了這個時機，不知道什麼時候才能回到螢光幕前？我只想上節目！」更指福原愛「一開始就想擺脫煩心的老公」，所以迅速解決了離婚問題，接下來就看世人會原諒到什麼程度。

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