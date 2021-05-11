福原愛爭奪子女撫養權另有目的？日媒分析為何「翻身只剩這一招」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-11 22:30

江宏傑與福原愛4年多的婚姻，最後卻走向離婚一途，一對兒女的監護權將歸誰，也是外界注目焦點，由於福原愛名聲、財富皆重挫，接下來若想東山再起，日媒透露將只剩下最後一招，就是一定要搶小孩監護權。

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日媒「FRIDAY」引述資深娛樂記者石川敏男分析，便是福原愛一定要搶孩子的監護權，如果為了離婚而捨棄小孩，勢必被冠上「無情媽媽」的標籤，在日本難有立足之地，更建議即便這場官司要打2至3年之久，福原愛也不能放棄，這樣才有可能絕地求生。

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福原愛的一舉一動也讓外界好奇，日媒「女性SEVEN」透過福原愛的友人爆料，指出福原愛現今每天忙著處理不倫相關新聞，也忙著照顧回日本的母親，整個人心力交瘁，瘦了一圈。

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