「最美妃子」變「最強女配」　張嘉倪高顏值搶盡女主角風頭

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-07-11 08:00

3年前清宮劇《延禧攻略》大受歡迎，除了捧紅女主角吳謹言之外，其他配角的知名度亦火速上升，而在其中飾演「順嬪」的張嘉倪就是最好例子，獲得「最美妃子」封號的她因此多了工作機會，最近又因為劇集《千古玦塵》多次登上微博熱搜，搶盡女主角周冬雨的風頭。

因為精緻的外貌而掀起討論的她，被部份網友質疑是她的工作團隊在背後做了手腳。懷疑她們向媒體發出「豔壓通稿」，意指豔壓某明星之類的話題，好讓為自己造勢。對此張嘉倪近日接受訪問時就霸氣反擊網友的質疑，為她贏得不少掌聲。

張嘉倪的顏值一直都是焦點 。（張嘉倪微博圖片）

事實上，《千古玦塵》剛推出之時周冬雨就一直被吐嘈，事關她古裝扮相被批醜樣，完全不符合該人物在原著中第一美女﹑仙氣氣質的設定。相反地在劇中演周冬雨丫鬟的張嘉倪就相當搶眼，憑其精緻臉孔﹑清麗的氣質引人注意，讓不少網友覺得她更像是女主角的人設，而且演技上亦不比周冬雨差，因此她的高顏值就被單獨拿來同其他人作比較，完全艷壓眾人成為該劇的另類焦點。

張嘉倪被指更像女主角。（張嘉倪微博圖片）

張嘉倪屢屢因為顏值而搶盡周冬雨的風頭。（《千古玦塵》微博圖片）

屢屢因為絕世容顏而登上微博的她，因此被質疑其工作團隊在背後做了手腳，對此張嘉倪在接受訪問時就強調其團隊以前不會﹑現在不會﹑未來亦都不會，簡單直接反駁了質疑的聲浪。

張嘉倪一出場即搶盡吳謹言風頭。（《延禧攻略》微博圖片）

其實她亦已經不是第一次因為美貌而成為熱門焦點，在《延禧攻略》播出之時，她因為精緻的容貌而引來不少討論，在劇中時常擺出一副楚楚可憐的模樣，表面清純﹑無害，實質內裡心思縝密狠毒，當時無論顏值還是演技都搶盡女主角吳謹言的風頭。所以天生麗質的她，比許多女明星佔了許多優勢，而不少網友都對她的顏值給予認同，認為她本身就是大美人，根本就不用這麼做。

張嘉倪好有氣質。（張嘉倪微博圖片）