四位90後女星被封「收視毒藥」　吳謹言《延禧》後連仆6部劇

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-05 07:30

時下不少內地90後女明星都靠一部劇走紅，原以為星途會一帆風順，不過此後所接拍播出的作品幾乎都仆直，明顯地人氣不及從前同難突破代表作，令她們紛紛被冠上「收視毒藥」的稱號。而其中一位更連代表作都沒有，近來接連播出的作品收視低迷，對比之下其戲劇成績完全輸給其他同輩，看來觀眾緣果真是超差。

吳謹言自《延禧攻略》後，劇集成績就大不如前。（吳謹言微博圖片﹑《延禧攻略》微博圖片）

2018年播出的清裝劇《延禧攻略》大受歡迎，令女主角吳謹言一夜間走紅，成為炙手可熱的新生代女明星。地位明顯上升的她資源亦相當好，除了成為廣告商的寵兒之外，其接下來的戲劇作品亦多不勝數，但明顯地口碑不及《延禧攻略》，一連播出的六部作品都仆直，不少網友都覺得她在演技上擺脫不了魏瓔珞的影子，即便是出演時裝劇都只是搬字過紙而已。其仆直的作品在豆瓣評分分數更是相當低，包括《皓鑭傳》（4.8分）﹑《幸福還會來敲門》（3.3分）﹑《正青春》（4.3分）等。不過其主演還未播出的劇集《傳家》極可能為她扳回一城，事關該劇是由《延禧攻略》原班人馬出演，期待值當然相當之高。

李一桐因為《射鵰英雄傳》走紅。（李一桐微博圖片﹑劇照）

靠古裝劇走紅的還有李一桐，四年前其主演新版《射鵰英雄傳》飾演黃蓉令她紅遍大江南北，令她有「最美黃蓉」的稱號。可惜自該劇後她接連播出的9部作品清一色都仆直，所以她就網友嘲諷「萬年不紅」更直指她拖累男主角。眼看豆瓣的劇集評分，同鄧倫合作的《海棠經雨胭脂透》只有5.7分﹑同李現合作的《劍王朝》就有6.1分﹑同陳建斌合作的《愛我就別想太多》低到只有3.3分，還有同陸毅合作的《只為那一刻與你相見》（3 .8分）等劇，成績都強差人意。對於被網友嘲笑不紅李一桐是知道的，所以近日她於節目《快樂大本營》中回擊網友：「姐會憑本事讓你們閉嘴。」

沈月因為《致我們單純的小美好》走紅，令她火速成為新一代女神。（沈月微博圖片﹑《致我們單純的小美好》微博圖片）

而另一位被視為「收視毒藥」的女明星就是24歲的沈月，2017年她憑時裝網劇《致我們單純的小美好》走紅，令她火速成為新一代女神。及後她資源滿滿主演經典劇集新版《流星花園》，可是口碑一般，在豆瓣只有3.3分而已，之後同言承旭合作播出的《我好喜歡你》（4.7分）同樣收視低迷，明顯地人氣已經往下跌，但即將在9日她有新劇《我親愛的小潔癖》播出，到底會不會因此擺脫「收視毒藥」的標籤，我們就拭目以待。

古力娜扎最近播出的劇集幾乎都是收視低迷。（古力娜扎微博圖片）

還有現年29歲的古力娜扎，貴為流量花旦的她竟然連一部代表作都沒有。自《軒轅劍之天之痕》出道的她，雖然飾演小雪一角而為人熟悉，可惜該劇的女主角並不是她而是劉詩詩。此後她接二連三擔任女主角劇集口碑都一般，2017年同鹿晗合作的《擇天記》的確掀起話題度 ，可惜因為演技同劇情的關係而被網友吐嘈，在豆瓣只有4.2分而已。

最近她更一連推出三部作品《風起霓裳》（4.2分）﹑《十二譚》（5.2分）同《風暴舞》，前兩部因為劇情節奏慢同後製特技問題而瘋狂遭到網友吐嘈，還有古力娜扎的演技亦絕對是死因。而剛播的《風暴舞》則未有評分，亦未見網上有掀起話題度，所以古力娜扎既是「收視毒藥」女星之一又沒有代表作，對比其他女明星在戲劇圈發展的成績來看，她絕對是慘敗。

古力娜扎的演技一直被吐嘈。（《風起霓裳》微博圖片）