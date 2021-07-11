聲夢傳奇︱姚焯菲唱《戀愛告白》靠一樣秘密武器：因為好Sweet！

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-07-11 00:15

姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、何晉樂（Rock）、張馳豪（Aska）和鍾柔美（Yumi）等15位《聲夢傳奇》學員昨日（7月10日）出席荃灣商場活動，商場內更企滿近千粉絲、觀眾，逼得水洩不通。姚焯菲（Chantel）接受《香港01》訪問時說:「因為上次係喺室內，今次就好大，好多企喺場地，其實今日好熱，所以好多謝Fans嚟到呢度。」

姚焯菲有不少粉絲。（葉志明攝）

何麗全接受《香港01》訪問時透露安排了姚焯菲等4位學員唱《多啦A夢》新版主題曲，姚焯菲對新挑戰感到開心：「呢套卡通片係我細個都而家都好鍾意，好經典，所以估唔到有一日真係幫呢套卡通片唱主題曲。其實原唱係謝安琪老師，估唔到可以同其餘三位一齊錄呢首主題曲。」心情怎樣？「因為首歌好夢幻，所以我就諗住好多星星喺個天空。」

姚焯菲在台上唱《戀愛告白》。（葉志明攝）

15歲的姚焯菲（Chantel）因翻唱《戀愛告白》而爆紅，沒什麼戀愛經驗的她，又是怎樣掌握戀愛情感？她回答：「我覺得唔需要成日諗愛情，我會諗狗仔，跟住我會諗好夢幻嘅嘢，我好鍾意粉紅色，所以我會諗住粉紅色，因為好Sweet，可能係粉紅色嘅天空同埋粉紅色嘅雲。（草地都要嘅粉紅色？）如果可以都幾好。」

張佳添直言Chantel將成為「陳慧琳接棒人」。（影片截圖）

爆紅後，姚焯菲有否遇過瘋狂或者太熱情的Fans？她說：「暫時未有嘅，但係我唔會太介意，如果佢行埋嚟合照都可以。」如果去學校門口甚至屋企等？「暫時都未遇過。」家人會否緊張？她就表示家人都會體諒，她說：「佢哋都知我大個，識Handle某啲嘢。」不過Chantel就表示爸爸會時常管接管送：「佢成日都會車我去電視城。」

姚焯菲（Chantel）的型佬爸爸默默地坐在台下。（葉志明攝）

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