洪永城梁諾妍結婚｜玩新郎夾爆耳仔　跪地講愛的宣言勁SWEET

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-07-11 16:45

洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）於今日（7月10日）結婚，兩人於香港瑰麗酒店舉行婚禮，同時洪永城亦向傳媒公布太太梁諾妍懷孕的消息，恭喜曬！

洪永城接新娘，被玩是常識吧？真係好歡樂。

今早洪永城率領C君及一眾好友兄弟團氣勢浩蕩地迎接新娘，面對由新娘梁諾妍帶領的黎紀君及一眾閏蜜的姐妹團，陣容也毫不輸蝕。姐妹團與兄弟團大玩遊戲，雖然洪永城遇上不少懲罰，但過程十分歡樂。最後洪永城為表愛意，向太太梁諾妍唱出《分分鐘需要你》，並跪地說出愛的宣言，表示從今以後所有事情都順從老婆的意思，洋洋的幸福感由心而發。

洪永城梁諾妍結婚，勁sweet！（葉志明攝）

敬茶環節，兩人亦依足傳統，除了對洪永城在天上的爸爸致上敬意，更以視像通話形式對身在外地的Tony媽媽敬茶。此外，身為契家姐的黃翠如及老公蕭正楠亦有到場祝賀，更送上洪永城身上所戴的兩串大金鏈，恭賀二人大婚。另外，二人更向Inez的經理人公司老闆鄒世龍 （Stephen）敬茶，Inez表示因為自己入行以來第一間簽約的就是在此公司，而Stephen一直十分關照她，因此視他為爸爸一樣。

點擊下圖 睇梁諾妍佩戴的鑽飾，勁閃呀！

+ 10 + 10 + 10

金器行頭都係超勁！