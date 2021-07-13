楊丞琳連續7年必做一件事冧老公　李榮浩用心心回禮閃親王心凌

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-13 10:30

李榮浩、陶喆兩位才子11日各自迎來36歲、52歲生日，楊丞琳按慣例於0點整透過社群祝福老公李榮浩，舉動甜到出汁，吸引藝人好友、粉絲留言祝賀；陶喆的老婆則罕見曬出全家福，溫馨喊話：「謝謝你的愛和包容，對我和（兒子）bonbon無限的付出。」

每每遇到生日，李榮浩、楊丞琳夫婦均在第一時間發文祝賀，今年是楊丞琳連續7年準點放閃，喊話「陪你一起縱橫四海，生日快樂，My boy」，發文附上3顆愛心符號並替老公宣傳新作，無時差的恩愛讓網友受不了，留言說「哎呀我的小心臟，太甜了」、「一定要一直這麼幸福恩愛」。

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此外，李榮浩在兩年前的生日當天求婚，使得生日多了一層意義，如今隔空回給楊丞琳飛吻的表情符號，一句「今天也是紀念日」讓網友陷入「愛的暴擊」，王心凌忍不住說：「甜的需要墨鏡了。」

陶喆的老婆Penny提到這是一家人首次拍全家福，感性表示時光飛逝，「轉眼間，已經陪伴彼此那麼多年了，我們有你真好。希望你平安健康、天天開心，擁有我更開心喔。」陶喆一方面感謝老婆每年安排的驚喜，也說能跟母子安靜的一起慶生，就是自己收到最大的禮物和幸福。

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