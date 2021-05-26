楊丞琳大愛名牌CELINE、LOEWE 迷你款　10款$15000以下名牌小手袋

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名牌手袋｜迷你手袋（Mini Bag）在今年大行其道，各大時尚品牌如DIOR、CHANEL、CELINE等相繼推出迷你手袋，多款手袋亦成為時尚圈火紅的「IT Bag」。迷你手袋價錢較親民，成為名牌手袋的入門款，加上外型精緻小巧，成功輕易俘虜一眾女生。

楊丞琳身上的Loewe Mini Puzzle Bag，實用性與時尚度兼備。(rainie77@ig)

10款$15,000以下名牌迷你手袋推薦

自從Jacquemus在2019年的秋冬巴黎時裝周上，推出一款只有5厘米大小的超迷你手袋「Mini Chiquito」後，迷你手袋風潮一直有增無減，同時一眾品牌也乘勢推出各款的迷你手袋，例如：Loewe Mini Puzzle、Louis Vuitton Mini Boîte Chapeau Monogram和Chanel Mini Vanity等，成為楊丞琳、Jessica等女星與時尚達人必備的潮物。

憑韓劇《女神降臨》而爆紅的黃寅燁也揹上CELINE Triangle Bag。（hi_high_hiy@ig)

但是迷你手袋最為人詬病多是其「實用性」問題，不過幸好各大設計師也聽到大家的聲音，在實用性與潮流之間逐漸取得平衡，即使是小手袋，也可放置唇膏、卡片套等輕便小巧隨身物品。

DIOR微型化妝袋吸睛度極高，韓國女星Jessica也是粉絲之一。(jessica.syj@IG)

不少迷你手袋的設計，也是名牌經典款的「縮小版」，例如是經典的棕色Loewe Small Puzzle約港幣$20,900，而Mini尺寸價錢約$14,800、Nano尺寸的話則約$11,200，價錢便宜了一大截，即可買到名牌手袋經典款。此外，不少女生大愛的DIORTRAVEL 化妝袋價錢約為$23,600，相比同樣以立體化妝箱包為設計的LADY DIOR 微型化妝袋，只要$13,400就買到，足足便宜了一萬元有多。若果是隨身物品不太多，又或是想增加造型感的女生，入手迷你手袋款絕對是明智之舉！以下「10款$15,000以下名牌小手袋」推薦名單，相信能成為大家購買名牌手袋其的入門選擇。

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